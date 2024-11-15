Baltijas balss logotype

Пробу ставить негде: зачем чиновникам дом в Старой Риге за 2,27 миллиона? 3

Наша Латвия
Дата публикации: 15.11.2024
BB.LV
LPB.

LPB.

Государственное ООО Latvijas proves birojs — учреждение, которое, прямо скажем, не на слуху. Однако подавляющее большинство из нас, имея золотые и серебряные изделия, обращали внимание на крохотный оттиск пробы драгметалла.

Пробирное бюро, занятое определением чистоты ювелирных изделий и прочих ценностей, получило в прошлом году прибыль в 149 338 евро. Но выплачивать его в бюджет не будет, потому что ему потребовался новый дом в Старой Риге.

Собственно, и до сих пор пробирные чиновники располагались во вполне престижном месте — на улице Театра, 9. Однако решили перебраться в собственный исторический дом — трехэтажное здание 1905 года, построенное по проекту знаменитого рижского архитектора Вильгельма Бокслафа для торговых надобностей купцов колониальных товаров, впоследствии служившее Историческому музею как реставрационные мастерские.

Здание находилось в собственности государства, потому его решили переоборудовать. "Будут построены как соответствующие приему посетителей помещения, помещения для работы, также и специфические решения безопасности, лаборатории технического тестирования и сейфы, приспособленные для приема изделий драгметаллов, хранения и тестирования".

1-vecpilsetas.png

Кстати, именно этот квартал улиц Аудею, Марсталю, Реформату — является одним из старейших в Риге — тут еще в XI веке селились ливские ремесленники. При раскопках здесь было сделано огромное число находок. Можно, конечно, было бы инвестировать государственные деньги в создание какого–то археологического музея и привлекать тем самым туристов, но — нет, у нас есть цели поважнее.

Цена вопроса

Общая стоимость строительных работ по договору — 2,27 миллиона евро. В аннотации к решению правительства указывается, что ООО Latvijas proves birojs "не может привлечь кредитные средства с приемлемой ставкой кредитных процентов для финансирования строительства объекта". "Недвижимое имущество не может использоваться как залог".

В то же время в строительной отрасли Латвии, разумеется, "в связи с агрессией России в Украине", продолжается рост затрат — в среднем на 40 процентов. Потому государство отказывается от своих денег, полученных за деятельность конторы, и еще приплачивает свыше 2 миллионов евро за возведение здания в уютном переулочке Вецпилсетас, 7.

Как потопаешь, так и полопаешь

Кроме всего, небезынтересным обстоятельством является то, что латвийской пробирной конторой руководит правление в лице единственного человека.

Петерс Брангулис в данной должности за 2023 год заработал 65 300 евро, то есть в месяц он получает 5441 евро. В дополнение к этому он прочел цикл лекций в Латвийской академии художеств, за что ему выплатили еще 600 евро.

Поистине уникальная организация, в которой объем годовой прибыли всего лишь чуть вдвое превышает зарплату руководителя…

#чиновники
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
19
5

Комментарии (3)

  • ME
    Marx Engels
    15-го ноября

    Неплохо наброшено на вентилятор. Ну т.е. мы выступаем против государственных инвестиций, через которые строители получат зарплаты и, через это, вырастет спрос на товары и услуги, что толкает вперёд экономику? А, заодно, мы ещё против реставрации запущенных зданий в Старой Риге? Ну и, естественно, мы резко против всего, что делает ЭТА власть. А вот если бы это делал г-н Ушаков, то тогда мы были бы ЗА 2 -мя руками. Фу-у...

    2
    30
  • ME
    Marx Engels
    15-го ноября

    Неплохо наброшено на вентилятор. Ну т.е. мы выступаем против государственных инвестиций, через которые строители получат зарплаты и, через это, вырастет спрос на товары и услуги, что толкает вперёд экономику? А, заодно, мы ещё против реставрации запущенных зданий в Старой Риге? Ну и, естественно, мы резко против всего, что делает ЭТА власть. А вот если бы это делал г-н Ушаков, то тогда мы были бы ЗА 2 -мя руками. Фу-у...

    3
    26
  • JB
    Janis Berzin
    15-го ноября

    "уникальная организация, в которой объем годовой прибыли всего лишь чуть вдвое превышает зарплату руководителя" - для ЛР это норма, а не феномен. А на строительстве могут получить прибыль или откаты свои люди

    44
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео