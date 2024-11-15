Государственное ООО Latvijas proves birojs — учреждение, которое, прямо скажем, не на слуху. Однако подавляющее большинство из нас, имея золотые и серебряные изделия, обращали внимание на крохотный оттиск пробы драгметалла.

Пробирное бюро, занятое определением чистоты ювелирных изделий и прочих ценностей, получило в прошлом году прибыль в 149 338 евро. Но выплачивать его в бюджет не будет, потому что ему потребовался новый дом в Старой Риге.

Собственно, и до сих пор пробирные чиновники располагались во вполне престижном месте — на улице Театра, 9. Однако решили перебраться в собственный исторический дом — трехэтажное здание 1905 года, построенное по проекту знаменитого рижского архитектора Вильгельма Бокслафа для торговых надобностей купцов колониальных товаров, впоследствии служившее Историческому музею как реставрационные мастерские.

Здание находилось в собственности государства, потому его решили переоборудовать. "Будут построены как соответствующие приему посетителей помещения, помещения для работы, также и специфические решения безопасности, лаборатории технического тестирования и сейфы, приспособленные для приема изделий драгметаллов, хранения и тестирования".

Кстати, именно этот квартал улиц Аудею, Марсталю, Реформату — является одним из старейших в Риге — тут еще в XI веке селились ливские ремесленники. При раскопках здесь было сделано огромное число находок. Можно, конечно, было бы инвестировать государственные деньги в создание какого–то археологического музея и привлекать тем самым туристов, но — нет, у нас есть цели поважнее.

Цена вопроса

Общая стоимость строительных работ по договору — 2,27 миллиона евро. В аннотации к решению правительства указывается, что ООО Latvijas proves birojs "не может привлечь кредитные средства с приемлемой ставкой кредитных процентов для финансирования строительства объекта". "Недвижимое имущество не может использоваться как залог".

В то же время в строительной отрасли Латвии, разумеется, "в связи с агрессией России в Украине", продолжается рост затрат — в среднем на 40 процентов. Потому государство отказывается от своих денег, полученных за деятельность конторы, и еще приплачивает свыше 2 миллионов евро за возведение здания в уютном переулочке Вецпилсетас, 7.

Как потопаешь, так и полопаешь

Кроме всего, небезынтересным обстоятельством является то, что латвийской пробирной конторой руководит правление в лице единственного человека.

Петерс Брангулис в данной должности за 2023 год заработал 65 300 евро, то есть в месяц он получает 5441 евро. В дополнение к этому он прочел цикл лекций в Латвийской академии художеств, за что ему выплатили еще 600 евро.

Поистине уникальная организация, в которой объем годовой прибыли всего лишь чуть вдвое превышает зарплату руководителя…