Ассоциация торговцев Латвии (АТЛ) в восторге от идеи Минфина строго наказывать бабушек, торгующих цветами. Не всех, конечно, а только тех, кто попадает под статью о мошенничестве.

В АТЛ положительно оценили некоторые идеи Министерства финансов в борьбе с возможным сокрытием доходов и реализацией неучтенных товаров.

В частности, ассоциация за повышение контроля над уличной торговлей, конкретно — предложение Минфина в отношении уличной торговли цветами.

Идея такая: чтобы не допускать реализацию перекупленных цветов как выращенных самостоятельно, планируется ввести требование, в свете которого соискатель разрешения на уличную торговлю должен будет предъявить подтверждение достоверности предоставленных сведений — что товар (цветы) выращены именно им самим и/или его семьей.

Если же обнаружится, что под видом выращенных самостоятельно цветов продаются перекупленные, то продавец может быть привлечен к уголовной ответственности за мошенничество.

Есть и другие идеи.

"Служба государственных доходов могла бы выборочно проверять производителей, практикующих выездную торговлю: и насколько часто и много декларируют они свои доходы, получаемые таким образом, — подкидывает АТЛ идею разработчикам закона. — Обычная практика в сельской местности: производитель привозит свой товар и подает его буквально с кузова своей машины, припаркованной возле дверей магазина. Ему это выгодно, зато немилосердно бьет по обороту этого сельского магазина, каждый раз нанося торговцу серьезный ущерб.

В Риге падения товарооборота, правда, не происходит: там по крайней мере это компенсируется арендной платой, которую производители платят за право разместить свою точку рядом с торговым центром".