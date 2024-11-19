Уже в среду Латвию занесет снегом, а спустя пару дней нас ждет новый циклон

В среду, 20 ноября, в Латвии усилится ветер, а утром во многих местах образуется снежный покров, который днем в основном растает, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Из Центральной Европы приближается циклон, который в ближайшие сутки усилится и пересечет Латвию. Самые интенсивные осадки — дождь и мокрый снег — ожидаются ночью и утром. Дороги станут снежными и скользкими, а видимость ухудшится во время снегопада. Снег в среду будет быстро таять, но местами, особенно в центральной части Курземе, снежный покров может сохраниться.

Ночью скорость восточного и юго-восточного ветра в порывах достигнет 11–16 метров в секунду, а днем порывы южного ветра в большинстве районов усилятся до 18–23 метров в секунду, местами на побережье ветер может быть еще сильнее. В Курземе ветер сменится на западный.

Минимальная температура воздуха в ночь на среду составит -1..+2 градуса, а утром и днем потеплеет до +2..+7 градусов.

Во второй половине недели станет холоднее, во многих местах ожидается снег, а дороги будут скользкими.

Ожидается, что 24 или 25 ноября в Латвию придет новый циклон, который принесет осадки и порывистый ветер.