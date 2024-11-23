Baltijas balss logotype

Cломанные ураганом деревья в Риге убирать не будут – это не безобразие, а биоразнообразие 1

Наша Латвия
Дата публикации: 23.11.2024
BB.LV
Cломанные ураганом деревья в Риге убирать не будут – это не безобразие, а биоразнообразие

«Июльский ураган нанес огромный ущерб, в том числе и нашему лесопарку в Иманте. До сих пор множество поваленных деревьев, по некоторым дорожкам просто не пройти даже имеющим здоровые ноги, не говоря уже о пожилых людях.

Планируются ли там какие-то работы по приведению в порядок территории лесопарка? Читатель портала bb.lv»

Эвита Витола, представитель ООО Rīgas meži:

– Поскольку территория Имантского лесопарка является не парком, а именно лесопарком, это по сути лес с парковой инфраструктурой. То есть управление данной территорией осуществляется в соответствии с Законом о лесе и другими нормативными актами, регулирующими лесоустройство, а наличие поваленных деревьев и ветвей в лесу является нормальным естественным процессом.

Кроме того, на нашу работу распространяются требования сертификатов PEFC и FSC, согласно которым мы обязаны обеспечить биологическое разнообразие на наших лесных территориях. Это означает в том числе и то, что на определенной территории должно оставаться определенное количество упавшей и стоящей сухой древесины.

Это и есть причина, почему не все деревья вывезены из леса.

В то же время хотим подчеркнуть, что для предотвращения опасности как для людей, так и для лесных обитателей, территория Имантского лесопарка регулярно обследуется. Последствия урагана были постепенно ликвидированы, основные тропинки были расчищены.

Однако те поваленные деревья, которые не представляют опасности, не мешают передвижению жителей по основным тропам, но в то же время способствуют биологическому разнообразию, на лесной территории останутся.

#ураган #спрашиваете — отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
2
20

Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    23-го ноября

    Если бурелом назвать "биологическим разнообразием", то его можно не убирать. Подобный прецедент можно распространить на мусор, валяющийся на улицах, на опавшие листья и т.д.

    57
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео