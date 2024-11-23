Cломанные ураганом деревья в Риге убирать не будут – это не безобразие, а биоразнообразие

«Июльский ураган нанес огромный ущерб, в том числе и нашему лесопарку в Иманте. До сих пор множество поваленных деревьев, по некоторым дорожкам просто не пройти даже имеющим здоровые ноги, не говоря уже о пожилых людях.

Планируются ли там какие-то работы по приведению в порядок территории лесопарка? Читатель портала bb.lv»

Эвита Витола, представитель ООО Rīgas meži:

– Поскольку территория Имантского лесопарка является не парком, а именно лесопарком, это по сути лес с парковой инфраструктурой. То есть управление данной территорией осуществляется в соответствии с Законом о лесе и другими нормативными актами, регулирующими лесоустройство, а наличие поваленных деревьев и ветвей в лесу является нормальным естественным процессом.

Кроме того, на нашу работу распространяются требования сертификатов PEFC и FSC, согласно которым мы обязаны обеспечить биологическое разнообразие на наших лесных территориях. Это означает в том числе и то, что на определенной территории должно оставаться определенное количество упавшей и стоящей сухой древесины.

Это и есть причина, почему не все деревья вывезены из леса.

В то же время хотим подчеркнуть, что для предотвращения опасности как для людей, так и для лесных обитателей, территория Имантского лесопарка регулярно обследуется. Последствия урагана были постепенно ликвидированы, основные тропинки были расчищены.

Однако те поваленные деревья, которые не представляют опасности, не мешают передвижению жителей по основным тропам, но в то же время способствуют биологическому разнообразию, на лесной территории останутся.