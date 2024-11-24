На ремонт/замену советских лифтов в Риге требуется 100 миллионов евро

В Риге в многоквартирных домах около 1500 старых лифтов, которые требуется регулярно обследовать (что стоит денег), а еще лучше – заменить. Однако на это требуется 80–100 миллионов евро.

Представители Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) ранее сообщали, что замена одного лифта обходится порядка 40–50 тысяч евро. «Вынуть» дополнительные деньги на это из карманов жильцов в нынешних условиях – это малореально. Но еще хуже, если вдруг эти деньги придется находить срочно – на ремонт, который понадобится внезапно.

Инита Кабанова, руководитель общественных отношений RNP:

– Мы много работаем над тем, чтобы поддерживать старые лифты, и пока они работают, они безопасны – в этом дважды в месяц убеждаются специалисты по лифтам. Очевидно, что это мера временная. Старые советские лифты свое время отслужили.

В целом с лифтами ситуация непростая. Хотя мы нашли нескольких ведущих европейских производителей, которые могут встроить в дома советских времен новые лифты с широкими дверями, но домам пока не удается принять общее решение, чтобы эти работы выполнить.

Впрочем, тут есть надежда, так как похоже, что по новой программе реновации Евросоюза софинансирование можно было бы получить и на лифты, если это касается энергоэффективности дома.

Rīgas namu pārvaldnieks обслуживает дома, принадлежащие частным владельцам. Поэтому никаких централизованных решений по ним город принимать не может, все решения о будущем своего дома и о вложениях в него должны принимать сами собственники квартир как общество.

Лифт – объект опасный и дорогой

В нынешнем году тема устаревших лифтов в многоквартирных домах Латвии дошла до парламентской подкомиссии Сейма по жилищным вопросам.

Там, в частности, упоминался опыт замены лифтов в Даугавпилсе: с 2023 года там закупаются для установки лифты греческого производства, их нынешняя стоимость около 37 тысяч евро. Расходы по замене лифта, понятно, оплачивают собственники квартир. В программу поддержки самоуправления замена лифтов не входит.

Обычно на эти работы используются средства накопительного фонда дома. Оставшаяся сумма разбивается на период до пяти лет, что позволяет производить замену лифта сразу, а оплату – в течение нескольких лет.

Напомним в этой связи: 1 апреля 2022 года вступили в силу правила Кабинета министров № 679 «Правила технического надзора за лифтами и вертикальными подъемными платформами и их безопасности». Эти правила существенно изменяют надзор за лифтами в наших многоэтажных домах.

В Центре защиты прав потребителей (ЦЗПП) напоминают, что лифт является опасным устройством. В результате его неправильного использования и содержания может возникнуть угроза как здоровью, так и жизни людей. Правила Кабинета министров № 629 приняты для того, чтобы лифты стали более безопасными для пассажиров.

По информации ЦЗПП, примерно у половины латвийских лифтов уже закончился срок эксплуатации, установленный изготовителем, поэтому вопрос о модернизации или замене лифтов становится все более актуальным.

ЦЗПП напоминает владельцам квартир, что необходимо своевременно планировать мероприятия по предотвращению рисков в использовании лифтов, а также всем домом запланировать накопление средств на проведение таких мероприятий.