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Латвийские продукты питания выделяются на фоне ЕС – в лучшую сторону 1

Наша Латвия
Дата публикации: 26.11.2024
BB.LV
Над нашим полем — мирный дрон, здесь пестициды сеет он.

Над нашим полем — мирный дрон, здесь пестициды сеет он.

Европейское учреждение безвредности продовольствия (EFSA) при мониторинге пищевой отрасли в нашей республике констатировало, что "в Латвии одна из чистейших продукций" в ЕС.

Проводилась оценка более чем на 300 возможных вредных для здоровья примесей.

Между тем статистика времен ковида показывала, что национальный контроль над опасными веществами ослаб: если в 2021 году нашли 110 загрязненных образцов, то в 2022 году уже 190.

В стране порой находят и "незарегистрированные культурные растения", свидетельствует информационное сообщение Минземледелия. Тем не менее в последние годы не выявлено острых и хронических заболеваний, вызванных употреблением продовольствия местного происхождения.

С 2020–го по 2023 год также в несколько раз упало количество выявленных несоответствий по применению химии в сельском хозяйстве.

Сельские хозяева Латвии постоянно совершенствуют применения средств по защите растений, а сертифицировать их можно в течение пяти лет после приобретения. Поэтому сейчас ведется работа над созданием регистра сельхозхимии. Точно так же ждет своей оценки применение дронов для разбрызгивания химикатов над полями.

Особую важность имеет сохранность источников водозабора. Но здесь Латвийский государственный центр геологии и метеорологии указывает, что "наиболее существенное загрязнение порождает присутствие гептахлора, который остался после принятого в Советском Союзе хозяйствования…"

Дабы остановить уменьшение биологического разнообразия, по концепции Natura 2000 в нашей небольшой стране есть целых 333 охраняемых территории — 4 природных резервата, 239 природных заповедников, 37 природных парков, 9 охраняемых пейзажных округи, 7 охраняемых морских территорий, 9 природных памятников и 24 микрозаповедника.

"На указанных территориях, — сообщает Минземледелия на сегодняшнем заседании правительства, — есть различный режим защиты и хозяйствования — от минимальных ограничений в охраняемых пейзажных округах до даже полного запрета хозяйственной деятельности в природных резерватах".

Единственным исключением, где еще позволяется использовать удобрения и пестициды, является Зиемельвидземский биосферный резерват. Там вносятся репелленты для отпугивания парнокопытных и феромоны для ограничения вредителей деревьев.

Ведомство Армандса Краузе (Союз зеленых и крестьян) отметило также необходимость установки специальных знаков об опылении площадей сельскохозяйственной химией. Ведь наши люди так любят фотографироваться в цветущих полях!

#сельское хозяйство #продукты #химия
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    26-го ноября

    На удобрен7ия бабок у крестьян не хватает, зато падает урожайность. А принимают все равно по 3- ему сорту, как корм скоту.

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