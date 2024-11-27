Матери девочки, незаконно вывезенной из Латвии в Россию, хотят выплатить компенсацию

Государство планирует выплатить компенсацию в размере 3935 евро матери девочки, которую ранее похитил и вывез в Россию её отец, прокремлёвский активист Станислав Букайнис, следует из проекта нормативного акта, представленного на портале публичных проектов, пишет ЛЕТА.

Сумма предназначена для покрытия расходов, связанных с возвращением ребёнка.

Случай незаконного вывоза ребёнка в Россию, которая международно признана страной-агрессором, произошедший летом этого года, потребовал значительного участия со стороны нескольких государственных учреждений для возвращения ребёнка в Латвию, сообщили в Министерстве юстиции. Однако этот случай также продемонстрировал неспособность государства обеспечить соблюдение запрета на выезд из страны и предпринять меры против незаконного пересечения границы, что фактически привело к похищению ребёнка и нарушению его интересов.

Для обеспечения справедливой поддержки со стороны правового государства в данной ситуации и демонстрации того, что государство способно взять на себя ответственность в случае, когда его структуры не смогли защитить ребёнка, предложено выплатить единовременную компенсацию, возместив расходы, понесённые родителем из-за неспособности государства выполнить свои обязанности и защитить интересы ребёнка.

Как ранее сообщало агентство LETA, Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего ребёнка, и 22 июля в Латвии были задержаны два человека. Им предъявлено подозрение в содействии преступлению, и суд избрал для них меру пресечения в виде ареста.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере в эфире передачи "Krustpunkts" на Латвийском радио сообщила, что уголовное дело по обвинению в содействии преступлению возбуждено против родителей отца ребёнка.

Между тем, как сообщали программы "Панорама" Латвийского телевидения (LTV) и «Новости» (TV3), большой вклад в возвращение девочки внесла её мать, которая отправилась за ребёнком в Россию и сотрудничала с рекомендованными адвокатами.

После возвращения ребёнка обе пересекли российско-эстонскую границу и вернулись домой.

Либиня-Эгнере признала, что возвращение ребёнка стало сложной задачей из-за отсутствия двустороннего сотрудничества с соседней страной.

«Против родителей отца, которые помогли ему с обманом, используя право на общение с ребёнком, вывезти его в Россию, возбуждено уголовное дело», — заявила Либиня-Эгнере.

Ранее сообщалось, что Букайнис, обвиняемый в деятельности в антигосударственной организации, в середине лета, переправившись через реку на SUP-доске, не только сбежал из Латвии, но и похитил свою дочь, с матерью которой он развёлся. Уже находясь в России, Букайнис публично заявил, что попросил политическое убежище.

Министерство юстиции Латвии передало матери ребёнка контакты российского адвоката в рамках процедуры, предусмотренной Гаагской конвенцией 1980 года. По рекомендации адвоката мать приехала в Россию, где в соответствии с процедурой, предусмотренной Гаагской конвенцией, ребёнок был передан под её опеку.

В октябре прошлого года прокуратура предъявила обвинения шести гражданам Латвии в руководстве преступной организацией "Балтийские антифашисты" и участии в её преступлениях. Одним из обвиняемых является Букайнис, который уже тогда находился в розыске.