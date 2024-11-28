За безумных дерусификаторов и упоротышей ответишь! Божену Рынску хотят лишить ВНЖ Латвии

Призыв лишить Рынску ВНЖ уже озвучила ярая «дерусификаторша» Лиана Ланга.

«Это очень важная история. В Латвии уже затравили Дождь, теперь травят журналистку Ольгу Князеву. У Ольги Князевой я была на интервью. Нормальный профессиональный журналист. Скорее на стороне русскоязычного населения Латвии, но ведь кто-то же должен защищать их права. И вот ее стал травить русский, который хочет стать латышом большим, чем сами латыши. Травит видимо из-за хайпа, раскрутки, пиара. Пиарится на затравливании более известного журналиста. Это известный подлый способ. Это отвратительно. Так быть не должно. И это во вред самой Латвии», - написала сегодня Рынска.

«Посмотрите и сделайте вывод – должна ли гражданка Израиля Божена Рынска получать вид на жительство в Латвии? Где есть русский, там интересы Российской Империи и русский язык! В Латвии уже начали портить воздух! Здравствуйте, уважаемая Байба Браже , вашему вниманию! Нам тут действительно не нужны защитники особых прав русских в Латвии, это несет риски безопасности!», - потребовала националистка.

Paskatieties un izdariet secinājumu - vai Izraēlas pilsonei Boženai Rinskai vajadzēja izsniegt uzturēšanās atļauju Latvijā?

Kur krievs, tur krievijas impērijas un krievu valodas intereses! Jau sākusi Latvijā jaukt gaisu!

Labdien, Ļ. cien. @Braze_Baiba, Jūsu ievērībai!

Mums… — Liāna Langa 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@liana_langa) November 28, 2024

Вместе с этим, Рынска уже успела сделать еще одну публикацию, проехавшись лично по «дерусификаторам»:

«Я тоже выскажусь по поводу щирых дерусификаторов.

Ваш сосед - спятивший агрессивный медведь. Который только ищет повода, чтобы к вам прицепиться. Напасть, задрать, говна налить. Силенок, чтобы уебать медведя, у вас нет. Вы — маленький и не богатый сосед. А у медведя много сил и денег. Вам этот медведь отвратителен, как все насильники. Справедливое чувство. Но имеет ли смысл кидаться какашками в медведя, который только этого и ждёт? Смысл давать агрессору повод напасть?

Тут все очень просто: или ты умножаешь медведя на ноль, или не провоцируешь. Все эти безумные дерусификаторы это повод сказать: ага, тут нацисты, тут фашисты, тут ущемляют права русского населения. Вот видите? А дальше видеоряд и коллаж из вот этих упоротышей. И довольный медведь, потирая лапы, идёт освобождать «своих».

Это неумно просто. Я сама за латышский язык. За то, чтобы латыши чувствовали себя хозяевами своей страны. Но я против помощи медведю в оправдании агрессии. И обычные простые латыши со мной согласны. И сами говорят, что политики и пресса нагнетают и ссорят всех со всеми. Заголовки про запрет русского языка (на самом деле нет), выступления громкие — это провоцирует нехорошего сильного человека на нападение. Задираетесь с бандитом. И еще раз — латыши рядовые простые совершенно не поддерживают эту упоротость. Ольга Князева правильно все пишет.

Если обратиться к обычному латышу на корявом латышском, то он сам и поможет, и ответит по русски — мол, ты меня уважил, и я тебя уважу. Латыши это преимущественно неагрессивные спокойные люди, которые хотят мирно жить с хорошими соседями и совершенно не хотят скандалов и разборок.»