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За безумных дерусификаторов и упоротышей ответишь! Божену Рынску хотят лишить ВНЖ Латвии 7

Наша Латвия
Дата публикации: 28.11.2024
BB.LV
За безумных дерусификаторов и упоротышей ответишь! Божену Рынску хотят лишить ВНЖ Латвии

Проживающая в Латвии российская журналистка Божена Рынска высказалась в защиту своей латвийской коллеги Ольги Князевой, а также против движения «дерусификаторов» Латвии, ввиду чего моментально стала «риском безопасности» нашей страны.

Призыв лишить Рынску ВНЖ уже озвучила ярая «дерусификаторша» Лиана Ланга.

«Это очень важная история. В Латвии уже затравили Дождь, теперь травят журналистку Ольгу Князеву. У Ольги Князевой я была на интервью. Нормальный профессиональный журналист. Скорее на стороне русскоязычного населения Латвии, но ведь кто-то же должен защищать их права. И вот ее стал травить русский, который хочет стать латышом большим, чем сами латыши. Травит видимо из-за хайпа, раскрутки, пиара. Пиарится на затравливании более известного журналиста. Это известный подлый способ. Это отвратительно. Так быть не должно. И это во вред самой Латвии», - написала сегодня Рынска.

«Посмотрите и сделайте вывод – должна ли гражданка Израиля Божена Рынска получать вид на жительство в Латвии? Где есть русский, там интересы Российской Империи и русский язык! В Латвии уже начали портить воздух! Здравствуйте, уважаемая Байба Браже , вашему вниманию! Нам тут действительно не нужны защитники особых прав русских в Латвии, это несет риски безопасности!», - потребовала националистка.

Вместе с этим, Рынска уже успела сделать еще одну публикацию, проехавшись лично по «дерусификаторам»:

«Я тоже выскажусь по поводу щирых дерусификаторов.

Ваш сосед - спятивший агрессивный медведь. Который только ищет повода, чтобы к вам прицепиться. Напасть, задрать, говна налить. Силенок, чтобы уебать медведя, у вас нет. Вы — маленький и не богатый сосед. А у медведя много сил и денег. Вам этот медведь отвратителен, как все насильники. Справедливое чувство. Но имеет ли смысл кидаться какашками в медведя, который только этого и ждёт? Смысл давать агрессору повод напасть?

Тут все очень просто: или ты умножаешь медведя на ноль, или не провоцируешь. Все эти безумные дерусификаторы это повод сказать: ага, тут нацисты, тут фашисты, тут ущемляют права русского населения. Вот видите? А дальше видеоряд и коллаж из вот этих упоротышей. И довольный медведь, потирая лапы, идёт освобождать «своих».

Это неумно просто. Я сама за латышский язык. За то, чтобы латыши чувствовали себя хозяевами своей страны. Но я против помощи медведю в оправдании агрессии. И обычные простые латыши со мной согласны. И сами говорят, что политики и пресса нагнетают и ссорят всех со всеми. Заголовки про запрет русского языка (на самом деле нет), выступления громкие — это провоцирует нехорошего сильного человека на нападение. Задираетесь с бандитом. И еще раз — латыши рядовые простые совершенно не поддерживают эту упоротость. Ольга Князева правильно все пишет.

Если обратиться к обычному латышу на корявом латышском, то он сам и поможет, и ответит по русски — мол, ты меня уважил, и я тебя уважу. Латыши это преимущественно неагрессивные спокойные люди, которые хотят мирно жить с хорошими соседями и совершенно не хотят скандалов и разборок.»

#латышский язык #дерусификация
37
5

Комментарии (7)

  • P13
    Podruzka 13
    29-го ноября

    Весело! Ланга нашла себе оппонента под стать. Они друг друга стоят. Обе ненавидят русских, но обе так или иначе к ним относятся. Как предложил другой комментатор - запасаемся попкорном. Будет шоу!

    22
    2
  • MM
    Mark Meskin
    28-го ноября

    КРЫСЫ СТРАШНО ЗЛЯТСЯ, ЕСЛИ КОРАБЛЬ, С КОТОРОГО ОНИ СБЕЖАЛИ, НЕ ТОНЕТ.

    43
    1
  • A
    Anim
    28-го ноября

    Молодец, Божена. Место в "воспитательно-трудовом лагере" себе обеспечила )

    31
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го ноября

    Грузия замораживает вступление у ЕС до 2028 года и отказывается от всех грантов.

    48
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    28-го ноября

    Потом будет ныть что всё тут гумно и тех кто против Путина притесняют:) Ехай в Хайфу, как в песне Шнура.

    22
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го ноября

    Твайка по обоим плачет.

    66
    1
  • ЕА
    Евгений Агапий
    28-го ноября

    сцепились две шизанутые. запасаемся попкорном, будет весело. ставки кто-нибудь принимает?

    62
    3
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