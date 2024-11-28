Baltijas balss logotype

«Ждите, орки, своего часа!» - «дерусификаторша» Ланга рассказала о родном языке своей матери Светланы 6

Наша Латвия
Дата публикации: 28.11.2024
BB.LV
«Ждите, орки, своего часа!» - «дерусификаторша» Ланга рассказала о родном языке своей матери Светланы

«Ждите, орки, своего часа!» - «дерусификаторша» Ланга рассказала о родном языке своей матери Светланы

«Дерусификаторша» Лиана Ланга рассказала в социальных сетях о прошлом своих родителей.

Информацией о своей семье националистка, которая в своей предвыборной анкете не указывала своей национальности, неожиданно поделилась, отвечая на вопрос проживающего ныне в РФ бывшего евродепутата Андрея Мамыкина.

«Эй, Лиана Ланга, какой родной язык был у твоей матери Светланы», - задал ей вопрос Мамкин в социальных сетях.

«Эй! Родной язык моей матери Светланы – белорусский. Она помнит травму своего детства, как дети российских оккупантов издевались над белорусским языком в начальной школе после войны в районе Боросова. Через год после свадьбы с моим отцом-латышом Леоном моя мать Светлана свободно говорила по-латышски и стала гражданкой Латвии», - написала Ланга.

«Эй, Лиана Ланга, «Боросова» - новое слово в географии...Ах, язык диктатора Лукашенко, понятно. Нет, отправляйся, подружка, лучше в Якутию», - добавил Мамкин.

«Борисова – это была ошибка во время записи. Теперь понятно, какой был родной язык моей матери? А вот за преступление русификации в Белоруссии, Латвии, Эстонии, Казахстане и других местах вы ответите, так сказать, по полной программе! Ждите, орки, своего часа!», - отрезала «дерусификаторша».

Отметим, что в комментариях довольно быстро появились записи других пользователей, которые сама Ланга очень любит оставлять, говоря о представителях нетитульной нации.

«1960-е... Мать-белоруска, иммигрировала во время оккупации. Понятно», - написал один из пользователей.

«Лиана Ланга – потомок оккупантов Латвии», - указал другой.

#дерусификация #ланга
27
20

Комментарии (6)

  • AK
    Anton Kvaskov
    29-го ноября

    Лангу ждет судьба Фарион... Скоро в новостях прочитаем.

    3
    0
  • ЕА
    Евгений Агапий
    29-го ноября

    жизнь показывает, что громче всех "Воры!" кричат сами они. так и с этой оркой - сама наполовину русская, а громче всех орет на русских.

    13
    0
  • JJ
    Jan Jans
    29-го ноября

    бабуля явно в маразме или деменции - об этом свидетельствуют ее высказывания. А в этой статье, если приведены ее слова точно, то это подтверждается: ее мама через год после свадьбы с латышом стала гражданкой Латвии. Тогда, по этой логике эта маразматичка родилась либо примерно в 1939 году (тогда она неплохо выглядит для своего возраста), либо в 1990 году (тогда она отвратительно выглядит для своего возраста). Или врет как сивый мерин.

    53
    2
  • P13
    Podruzka 13
    29-го ноября

    Время делает своё дело и Ланга тому пример. Моразм и слабоумие, а чего вы ещё хотели от старушки? Пансионат она уже посетила и выбрала, судя по всему, русских оттуда уже начала убирать. Так что, это вопрос времени. Ждёмс.

    59
    3
  • MM
    Mark Meskin
    28-го ноября

    Ни чего святого, кто бы сомневался.

    70
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го ноября

    Больная же женщина. Она скоро сама себя отрицать начнет.

    126
    3
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео