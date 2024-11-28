«Ждите, орки, своего часа!» - «дерусификаторша» Ланга рассказала о родном языке своей матери Светланы

«Дерусификаторша» Лиана Ланга рассказала в социальных сетях о прошлом своих родителей.

Информацией о своей семье националистка, которая в своей предвыборной анкете не указывала своей национальности, неожиданно поделилась, отвечая на вопрос проживающего ныне в РФ бывшего евродепутата Андрея Мамыкина.

«Эй, Лиана Ланга, какой родной язык был у твоей матери Светланы», - задал ей вопрос Мамкин в социальных сетях.

«Эй! Родной язык моей матери Светланы – белорусский. Она помнит травму своего детства, как дети российских оккупантов издевались над белорусским языком в начальной школе после войны в районе Боросова. Через год после свадьбы с моим отцом-латышом Леоном моя мать Светлана свободно говорила по-латышски и стала гражданкой Латвии», - написала Ланга.

«Эй, Лиана Ланга, «Боросова» - новое слово в географии...Ах, язык диктатора Лукашенко, понятно. Нет, отправляйся, подружка, лучше в Якутию», - добавил Мамкин.

«Борисова – это была ошибка во время записи. Теперь понятно, какой был родной язык моей матери? А вот за преступление русификации в Белоруссии, Латвии, Эстонии, Казахстане и других местах вы ответите, так сказать, по полной программе! Ждите, орки, своего часа!», - отрезала «дерусификаторша».

Borisova - tā bija pārrakstīšanās kļūda. Vai tagad skaidrs, kāda bija manas mātes dzimtā valoda? Bet jūs atbildēsiet par rusifikācijas noziegumu Baltkrievijā, Latvijā, Igaunijā, Kazahstānā un citur, tā teikt, pēc pilnas programmas! Gaidiet, orki, savu stundu! pic.twitter.com/YRRQbXeYwv — Liāna Langa 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@liana_langa) November 28, 2024

Отметим, что в комментариях довольно быстро появились записи других пользователей, которые сама Ланга очень любит оставлять, говоря о представителях нетитульной нации.

«1960-е... Мать-белоруска, иммигрировала во время оккупации. Понятно», - написал один из пользователей.

«Лиана Ланга – потомок оккупантов Латвии», - указал другой.