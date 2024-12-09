Лихачи далеко не уедут: в Латвии вдвое увеличат число радаров средней скорости

В Латвии в следующем году планируется разместить еще 17 единиц оборудования для измерения средней скорости движения на конкретном участке дороге, сообщили в Министерстве сообщения.

Сейчас в Латвии работает 16 установок для измерения средней скорости.

При этом Минсообщения в следующем году планирует ввести и ряд других решений, направленных на сокращение числа погибающих на автодорогах и повышение безопасности на дорогах, например, создание дополнительной инфраструктуры велодорог.

Минсообщения также сообщает, что в конце следующего года планируется завершить строительство нового моста через Салацу в Салацгриве и, кроме того, в следующем году будет разработана закупочная документация проекта частного партнерства "Бауская окружная дорога". Также запланирована работа по дальнейшему внедрению цифровых решений в транспортной сфере, включая создание национального пункта доступа к информации транспортной отрасли. Минсообщения продолжит работу по поддержанию и развитию экономически эффективной системы воздушного транспорта, а также примет меры, призванные повысить безопасность в аэропортах.