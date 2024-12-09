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Лихачи далеко не уедут: в Латвии вдвое увеличат число радаров средней скорости 2

Наша Латвия
Дата публикации: 09.12.2024
LETA
Лихачи далеко не уедут: в Латвии вдвое увеличат число радаров средней скорости
ФОТО: Youtube

В Латвии в следующем году планируется разместить еще 17 единиц оборудования для измерения средней скорости движения на конкретном участке дороге, сообщили в Министерстве сообщения.

Сейчас в Латвии работает 16 установок для измерения средней скорости.

При этом Минсообщения в следующем году планирует ввести и ряд других решений, направленных на сокращение числа погибающих на автодорогах и повышение безопасности на дорогах, например, создание дополнительной инфраструктуры велодорог.

Минсообщения также сообщает, что в конце следующего года планируется завершить строительство нового моста через Салацу в Салацгриве и, кроме того, в следующем году будет разработана закупочная документация проекта частного партнерства "Бауская окружная дорога". Также запланирована работа по дальнейшему внедрению цифровых решений в транспортной сфере, включая создание национального пункта доступа к информации транспортной отрасли. Минсообщения продолжит работу по поддержанию и развитию экономически эффективной системы воздушного транспорта, а также примет меры, призванные повысить безопасность в аэропортах.

#фоторадары
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го декабря

    Где статистика того что радары средней скорости уменьшат число лихачей?! Очередная стрижка бабла и не более того.

    36
    1
  • Д
    Дед
    Алексей Зиновьев
    9-го декабря

    Где статистика, что лихачи опасны. Где статистика, что увеличение скорости на 10 км в час, как то влияет на безопасность движения. Тогда почему у нас такие штрафы, только для стрижки бабла у населения.

    19
    1

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