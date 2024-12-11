Латвия портит воздух в 4 раза меньше, чем Люксембург: жизнь в ЛР сравнили со странами ЕС

В Европе сравнили, в каких условиях живет население разных стран ЕС. Латвийский народ особо хорошей жизнью похвастаться не может. Зато воздух загрязняет меньше, чем многие другие, и стал разбираться в энергоэффективности.

Чем они топят дома?

В этот раз в исследовании условий жизни населения Евросоюза много внимания уделяется экологическим вопросам. Что делать, такова повестка дня в ЕС.

Евростат сообщает, что выбросы парниковых газов от домашних хозяйств при отоплении и охлаждении (кондиционеры) варьировались в 2022 году от 27 кг на душу населения в Швеции до 1296 кг в Люксембурге. Огромная разница! Непонятно вообще, чем топят дома в Люксембурге. Мазутом? Радиоактивными отходами?

«Часть выбросов парниковых газов приходится на домохозяйства, которые сжигают ископаемое топливо для отопления своих домов, приготовления теплой воды, приготовления пищи и кондиционирования воздуха», – объясняет Евростат.

В 2022 году этот показатель составил 647 кг на душу населения в ЕС по сравнению с 920 кг в 2010 году. В 2022 году наибольшие значения наблюдались, как уже было сказано, в Люксембурге (1296 кг на душу населения), Бельгии (1220) и Ирландии (1182). Самые низкие выбросы были обнаружены в Швеции (27), за ней следуют Португалия (126) и Финляндия (147).

Латвия в середнячках – 303 кг. Это меньше, например, чем в Литве с ее 356 кг, но больше, чем в Эстонии – 156 кг. С таким показателем Латвия занимает почетное восьмое место в Евросоюзе.

Топите и завидуйте

Интересно, что Латвия оказалась на третьем месте в ЕС (!) по доле населения, в чьем жилье была улучшена энергоэффективность в течение последних пяти лет. Латвийский показатель – 36,7%. Больше только в Нидерландах (58,5%) и в Эстонии (46,7%). Самые низкие показатели – на Мальте (8%), в Греции (12%), Испании и на Кипре (по 15%).

«В 2023 году 25,5% жителей ЕС в возрасте 16 лет и старше проживали в жилых помещениях, энергоэффективность которых была улучшена за последние 5 лет, в основном за счет улучшения теплоизоляции внешних стен, крыш или полов; замены стеклопакетов на двойные или тройные; установки более эффективных систем отопления», – рассказывает Евростат.

Рискнем предположить, что столь высокая энергетическая продвинутость латвийского населения вызвана не его крайне высокой озабоченностью проблемами экологии, а тем, что недавний энергетический кризис ударил по его кошелькам сильнее, чем в большинстве стран ЕС. У нас есть все основания так думать. Да и до сих пор цены на энергоносители остаются в Латвии одними из самых высоких в ЕС, тогда как доходы – одними из самых низких. Энергоэффективность у нас – вопрос выживания, а не выполнения очередных европейских директив. Так что остается нам лишь завидовать Мальте, Греции, Испании и Кипру, где температура воздуха позволяет оставаться отсталыми в энергетических вопросах странами.

Сравнение не в нашу пользу

Дороговизна энергоносителей в Латвии находит отражение и в данных по доступности коммунальных услуг, включая электричество, газ и прочие виды топлива, используемые у нас для обогрева жилищ. Коммуналка у нас неадекватно дорога, что мы как бы и без Евростата знаем. Но сравнить все же интересно.

Является ли жилье доступным в той или иной стране можно определить, измерив долю стоимости расходов на жилье в общем располагаемом доходе. В среднем в 2023 году домохозяйства ЕС тратили на жилье 19,7% своего располагаемого дохода. Эти показатели сильно различались среди стран ЕС, с самыми высокими долями в Греции (35,2%), Люксембурге (27,6%) и Дании (25,9%).

В Латвии, на наш взгляд, доля расходов на коммуналку велика – 17,8%. Это больше, чем в таких странах, как Эстония (17,7%), Ирландия (17,1%), Литва (15,1%), Италия (14,5%), Хорватия (14,4%), Португалия (14%), Словения (13,8%), Мальта (12%), Кипр (11,6%).

Заметим, что во всех этих вышеперечисленных странах доходы выше, чем в Латвии. При этом площадь жилья на одного человека в Латвии одна из самых маленьких. В ЕС принято мерить просторность жилища комнатами, и в Латвии на одного человека приходится лишь 1,2 комнаты, тогда как, к примеру, в Бельгии – 2,1 комнаты, а во Франции – 1,8. В Литве и Эстонии люди живут тоже попросторней – по 1,6 комнаты на человека.

Если говорить о людях с располагаемым доходом ниже 60% от среднего дохода по стране, то есть о людях, которых можно считать подверженными риску бедности, доля расходов на жилье в располагаемом доходе составила в среднем по ЕС 38,2%. С другой стороны, для тех, у кого располагаемый доход превышает 60% от медианного дохода, эта доля составила 16,2%.

Чрезмерные расходы

В Европе считается, что объем расходов на жилье или арендную плату является чрезмерным, если у человека или семьи он составляет более 40% от дохода.

В ЕС в 2023 году 10,6% населения городов проживали в таком домохозяйстве, в то время как соответствующий показатель для сельской местности составил 7,0%. Самые высокие показатели перегрузки расходов на жилье в городах наблюдались в Греции (31,0%) и Дании (23,3%), а самые низкие – на Кипре (3,4%) и в Хорватии (3,5%). В сельской местности они были самыми высокими в Греции (24,7%) и Люксембурге (22,1%), а самыми низкими – на Кипре (0,7%) и в Словении (2,5%).

Латвия на 11-м месте в ЕС по этому показателю. В городах 9,4% населения платит за жилье чрезмерно много, а на селе – 5,5%.

Согласно данным Евростата, по сравнению с Латвией проблем с оплатой жилья меньше у людей в Испании, Франции, Болгарии, Эстонии, Италии, Финляндии, Румынии, Польше, Португалии, Словакии, на Мальте, в Ирландии, Литве, Словении, Хорватии и на Кипре.

Всюду клин

В общем, куда ни кинь, всюду клин. Вдобавок ко всем неприятностям в Латвии, оказывается, за последние годы высокими темпами дорожало жилье. Так что улучшить условия жизни нам труднее, чем многим другим европейцам.

Если принять уровень цен на жилье в 2015 году за 100%, то в 2023 году они в Латвии составили 190%. Рост почти на сто процентов!

Больше цены на жилую недвижимость выросли за этот период только в Венгрии (272%), Литве (214%), Чехии (211%), Португалии (205%) и Эстонии (197%).

Самыми стабильными оказались цены на жилье в Финляндии (105%), Италии (108%) и на Кипре (110%).