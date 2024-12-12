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Спустя 300 лет шведская армия возвращается в Латвию: в ЛР высадится 600 солдат и офицеров 6

Наша Латвия
Дата публикации: 12.12.2024
BB.LV
Спустя 300 лет шведская армия возвращается в Латвию: в ЛР высадится 600 солдат и офицеров

Сегодня Риксдаг (шведский парламент) принял решение о долгосрочном размещении в Латвии мотопехотного батальона численностью до 600 военнослужащих.

Напомним, в марте нынешнего года Швеция вступила в НАТО и уже в декабре Риксдаг проголосовал за переброску войск на другой берег Балтийского моря.

В Латвии ввод иностранных войск на свою территорию восприняли с воодушевлением. Министр обороны Андрис Спрудс подчеркнул, что увеличение числа союзных военных в Латвии направляет чёткий сигнал России о готовности НАТО защищать каждую страну-участницу Альянса с первого сантиметра границы.

Планируется, что шведские военные прибудут на базу в Адажи уже в начале следующего года. Это станет первым случаем, когда Швеция размещает свои войска на территории другого государства после её вступления в НАТО.

Ранее сообщалось, что Швеция объявила о намерении присоединиться к многонациональной бригаде НАТО в Латвии.

На данный момент в её составе объединены силы из 13 стран-участниц НАТО, включая Албанию, Канаду, Италию, Чехию, США и другие.

Инициатива по усилению восточного фланга НАТО была закреплена на саммите в Мадриде в 2022 году, а в 2024 году завершилось преобразование воинской группировки в полноценную бригаду.

#нато
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Комментарии (6)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го декабря

    тест на стоплист- ссср

    0
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го декабря

    Не обращайте внимание. Хотелось проверить есть ли "ссср" в блоклисте слов выбивающие "ошибку комментария" на сайтишке. Тут даже мемные поговорки под блоклистом. Свобода слова, фуле.

    1
    0
  • А
    Андрей
    13-го декабря

    Ждём пламенную речь Пабрикса теперь уже про рады приветствость шведский сапог....

    3
    1
  • 12-го декабря

    по требованию Военных Властей СС СР, Шведская Корона должна вернуть Прибалтику в Советскую юрисдикцию. Швеция временно присматривает за Прибалтикой. войска скорее всего нужны для усмирения обозного населения и мирной передачи территории СС СР

    18
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Имя не указано
    13-го декабря

    Хорошая у тебя опечатка- сс ср. Очень правильная😆

    0
    0
  • Д
    Дед
    12-го декабря

    А прошлый раз боролись с оккупацией, а теперь радуются ей.

    25
    1
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