Спустя 300 лет шведская армия возвращается в Латвию: в ЛР высадится 600 солдат и офицеров

Сегодня Риксдаг (шведский парламент) принял решение о долгосрочном размещении в Латвии мотопехотного батальона численностью до 600 военнослужащих.

Напомним, в марте нынешнего года Швеция вступила в НАТО и уже в декабре Риксдаг проголосовал за переброску войск на другой берег Балтийского моря.

В Латвии ввод иностранных войск на свою территорию восприняли с воодушевлением. Министр обороны Андрис Спрудс подчеркнул, что увеличение числа союзных военных в Латвии направляет чёткий сигнал России о готовности НАТО защищать каждую страну-участницу Альянса с первого сантиметра границы.

Планируется, что шведские военные прибудут на базу в Адажи уже в начале следующего года. Это станет первым случаем, когда Швеция размещает свои войска на территории другого государства после её вступления в НАТО.

Ранее сообщалось, что Швеция объявила о намерении присоединиться к многонациональной бригаде НАТО в Латвии.

На данный момент в её составе объединены силы из 13 стран-участниц НАТО, включая Албанию, Канаду, Италию, Чехию, США и другие.

Инициатива по усилению восточного фланга НАТО была закреплена на саммите в Мадриде в 2022 году, а в 2024 году завершилось преобразование воинской группировки в полноценную бригаду.