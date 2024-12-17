Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Он говорил только по-русски!»: таксист Александр шокировал министра иностранных дел Латвии 10 2694

Наша Латвия
Дата публикации: 17.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: «Он говорил только по-русски!»: таксист Александр шокировал министра иностранных дел Латвии
ФОТО: LETA

Министр иностранных дел Латвийской Республики Байба Браже выразила свое недовольство и пожаловалась в таксомоторную компанию Bolt на русского таксиста, который (по её словам) не говорил на английском, французском, украинском, голландском или немецком языках.

«Привет, Bolt, совершенно неприемлемо, что ваш водитель Александр не говорит ни слова по-латышски. Он также не мог общаться на английском, французском, украинском, голландском или немецком. Только на русском. Поездка состоялась вечером 14 декабря в Малую гильдию в Старом городе Риги», – написала Байба Браже в сети Х.

Глава МИД не сообщила, сумела ли она объяснить русскому таксисту, куда ей надо было ехать. И доехала ли она до места назначения.

Также не понятно, почем министр Браже терпела три дня, прежде чем публично пожаловаться на водителя.

Отметим, что вчера Байба Браже находилась в Брюсселе, где проголосовала за 15 пакет санкций против Российской Федерации, и заявила, что ««Экономика России – это слабое место Путина»

×
Читайте нас также:
#Байба Браже
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
2
0
0
147
0
0

Оставить комментарий

(10)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео