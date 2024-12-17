Министр иностранных дел Латвийской Республики Байба Браже выразила свое недовольство и пожаловалась в таксомоторную компанию Bolt на русского таксиста, который (по её словам) не говорил на английском, французском, украинском, голландском или немецком языках.

«Привет, Bolt, совершенно неприемлемо, что ваш водитель Александр не говорит ни слова по-латышски. Он также не мог общаться на английском, французском, украинском, голландском или немецком. Только на русском. Поездка состоялась вечером 14 декабря в Малую гильдию в Старом городе Риги», – написала Байба Браже в сети Х.

Hi, @boltapp , it is totally unacceptable that your driver Alexandr doesn’t speak a word of Latvian. Neither he could communicate in English, French, Ukrainian, Dutch or German. Only Russian. The drive was on 14 December evening to the Small Guild in Riga’s Old Town. — Baiba Braže (@Braze_Baiba) December 17, 2024

Глава МИД не сообщила, сумела ли она объяснить русскому таксисту, куда ей надо было ехать. И доехала ли она до места назначения.

Также не понятно, почем министр Браже терпела три дня, прежде чем публично пожаловаться на водителя.

Отметим, что вчера Байба Браже находилась в Брюсселе, где проголосовала за 15 пакет санкций против Российской Федерации, и заявила, что ««Экономика России – это слабое место Путина»