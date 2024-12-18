У поезда «ViVi» произошла очередная поломка. На этот раз с дверьми, пишет на «Доске жалоб» Сандрис.

Очевидец опубликовал фото, на котором видно, что к окошку машиниста, как своеобразный трап, подставлена лестница.

«Сегодня у поезда не работают даже двери», - написал он.

Напомним, ранее министр сообщения Каспар Бришкенс признал, что не может гарантировать бесперебойной работы новых поездов, которые, хоть и с меньшим, чем прошлой зимой, шансами, могут ломаться при определенной погоде.