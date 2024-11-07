Латвия получила все 32 новых состава электропоездов производства «Škoda Vagonka», и 24 из них ежедневно перевозят пассажиров. Новых проблем с ними зимой, впрочем, исключать нельзя.

Министр транспорта не скрывает своей обеспокоенности по поводу того, не столкнутся ли с приближением зимы новые поезда снова с техническими проблемами. В течение летнего сезона над их решением работали и «сейчас мы более готовы, чем год назад», - говорит министр сообщения Каспар Бришкенс (Прогрессивные) в программе TV24 «Ziņu TOP».

В целях оперативного реагирования на возможные технические проблемы в поездах «ViVi» введена круглосуточная диспетчерская служба, усилена техническая поддержка, а машинисты прошли более углубленное обучение поездным компьютерным программам.

«В этом году сделано все, чтобы минимизировать эти риски. Можно ли их предотвратить на 100%? Вероятно, нет. Поэтому приходится рассчитывать, потому что я, к сожалению, не имею никакого влияния на климат. Обледенение контактной сети может создать определенные риски, но этими рисками удалось управлять, и мы гораздо более подготовлены к такого рода происшествиям, чем год назад», - заявил министр. И впредь, если у новых поездов возникнут технические неполадки и продолжение маршрута будет невозможно, пассажиров будут перевозить дальше на других транспортных средствах.

«Разработаны алгоритмы, которые мы, конечно, весной уже внедрили. Они не были очень популярны. Нас даже удивило, насколько непопулярной оказалась опция, например, вызова такси сразу через машиниста, стоимость которого потом возмещал бы «Pasažieru vilciens».

По сути, мы стремимся как можно быстрее запустить поезд, поскольку раньше машинистам, возможно, не хватало знаний, чтобы перезапустить компьютерную систему поезда или устранить неисправность, чтобы поезд мог снова начать движение. Параллельно, конечно, в резерве подвижного состава будет не менее 13 старых электропоездов. Мы не можем обещать, что все пройдет совершенно гладко», — говорит Бришкенс.