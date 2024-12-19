Пару дней назад у парня ухудшилось дыхание и была вызвана скорая медицинская помощь, которая доставила молодого человека в Огрскую больницу. После того, как Габриэля доставили в больницу, он потерял сознание, и врачи удалили жидкость, скопившуюся в его легких.

После процедуры семье сообщили, что лечение, к сожалению, пришлось прекратить, поскольку иммунотерапия не улучшила состояние здоровья Габриэля. Сейчас он находится на паллиативном лечении дома.

Алита Хегмане, онколог и химиотерапевт Рижской Восточной клинической университетской больницы, заявила, что, назначая терапию, нельзя было предугадать, что она не поможет. Она отметила, что в таких ситуациях, если нет более эффективной терапии, по мере возможности оказывается паллиативная помощь, чтобы сохранить качество жизни пациента.

Как сообщалось, что летом этого года консилиум врачей назначил иммунотерапию "Динутуксимабом бета" для победы над злокачественной опухолью Муторса - нейробластомой, однако выяснилось, что необходимые препараты были оплачены государством лишь частично.

На лечение парня требовалось 482 826 евро. С помощью «Ziedot.lv» была собрана часть, а затем и вся сумма для поддержки Габриэля, но ожидаемого результата это не дало. К сожалению, препарат не помог.