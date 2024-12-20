540 семейных врачей, что составляет почти половину их общего количества, считают необоснованными условия предложенных Национальной службой здравоохранения (НСЗ) договоров, поэтому обратились в административный суд.

Руководитель Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Айшпуре рассказала ЛЕТА, что еще в начале года НСЗ предложила заключить одинаковые договоры всем учреждениям здравоохранения сроком на десять лет, но семейные врачи возражали против предусмотренного в нем права НСЗ в одностороннем порядке вносить изменения в договоры. Также их не устраивают штрафные санкции, которые они считают несоразмерными.

После этого последовал процесс согласования условий договоров, тем не менее в них остались важные требования, с которыми семейные врачи не могут согласиться.

Как сообщила Ницмане-Айшпуре, в связи с этим 540 семейных врачей уполномочили ассоциацию защищать их права в административном суде с помощью адвокатов.

По словам руководителя ассоциации, перед обращением в суд врачи просили встречи с министром здравоохранения Хосамом Абу Мери и НСЗ, но ни министр, ни учреждение на просьбу не откликнулись, поэтому конфликт будет решаться в судебном порядке.

В пятницу административный суд удовлетворил просьбу врачей о временной защите и обязал НСЗ предоставить разъяснения по спору до 6 января следующего года. Планируется, что административный суд рассмотрит просьбу врачей в письменном виде 10 января. В суде семейных врачей представляет юридическая фирма "Cobalt".

НСЗ направила семейным врачам договоры на подписание 14 декабря. Они должны быть подписаны в течение месяца, но их вступление в силу запланировано на 1 января следующего года.

Год назад у Латвийской ассоциации семейных врачей также возникли разногласия с Минздравом и НСЗ по условиям предложенных договоров, но в итоге они были подписаны.