Странно: скидки по налогам на недвижимость в Риге теперь дают только бездетным пенсионерам 2 2603

Наша Латвия
Дата публикации: 23.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Странно: скидки по налогам на недвижимость в Риге теперь дают только бездетным пенсионерам

С 1 января в Риге у части населения отбирают льготы по уплате налога на недвижимость.

Неприятности происходят с пенсионерами и инвалидами. Непонятно почему в дальнейшем скидка им предоставляется только в случае, если у них нет совершеннолетних детей. Хотя раньше она предоставлялась просто по факту декларации места жительства.

А сейчас чиновники решили завалить себя работой, устанавливая, есть у конкретного пенсионера или инвалида совершеннолетние дети или нет, причем проводить проверку базы данных им придется каждый год.

Тот факт, что у одинокого пенсионера может быть совершеннолетний ребенок, но который или уже сам пенсионер, инвалид, малообеспеченный, безработный или бедствующий, во внимание не берется.

Предложение изъять из новой редакции правил обязательном наличие взрослых детей было отклонено. Директор департамента пояснил, что фискальная разница в таком случае может составить несколько сотен тысяч евро в год.

А это значит, что раньше эти инвалиды и пенсионеры скидки по налогу на недвижимость получали, а сейчас получать больше не будут, и за их счет город получит дополнительно несколько сотен тысяч евро налогов в год. К сожалению, так.

Автор - Вадим Фальков
