У большинства взрослых латвийцев имеется лишь средние образование - ЦСУ

В прошлом году среди взрослых жителей наибольшая доля приходилась на тех, чьим наивысшим образованием было среднее, свидетельтвует публикация Центрального статистического управления (ЦСУ) «Статистический ежегодник Латвии 2024», пишет ЛЕТА.

В возрастной группе «20–39 лет» только среднее образование имели 44,2% населения. Высшее образование было у 35,6%, а 14% имели начальное образование или ниже. Профессиональное образование получили 6%, а степень доктора — 0,2%.

Вторую по величине долю взрослых со средним образованием — 43,2% — составила группа «60–79 лет». Высшее образование имели 28%, профессиональное — 20,1%, а 8,1% прекратили учёбу после начального или более низкого уровня. Докторскую степень имели 0,7% населения этой группы.

В группе «40–59 лет» доля населения только со средним образованием составила 40,4%. Высшее образование имели 35,2%, профессиональное — 14,7%, а начальное или ниже — 9,1%. Докторская степень была у 0,6%.

Наименьшие различия в уровне образования наблюдаются среди жителей старше 80 лет. В этой группе 34,1% имели среднее образование, 29% — начальное или ниже, 21% — высшее, а 15% — профессиональное. Докторская степень была у 0,9%.

В прошлом году среднее образование имели 44,9% мужчин и 35,9% женщин. За год доля мужчин со средним образованием выросла на 0,63%, а женщин — на 0,84%.

Высшее образование (бакалавра или магистра) имели 30,2% жителей Латвии, а степень доктора — 0,5%. Профессиональное образование получили 12,8%.

Сравнительно с предыдущим годом, в 2023 году выросло число людей с бакалаврским образованием. Его получили 93 000 женщин (на 4200 больше, чем годом ранее). В то же время число мужчин, получивших степень бакалавра, за год увеличилось на 2300. Однако количество мужчин с бакалаврской степенью всё ещё примерно в два раза меньше, чем женщин.

Как и в 2021 и 2022 годах, в 2023 году продолжилась тенденция, при которой высшее и профессиональное образование чаще получали женщины, чем мужчины. Однако число таких женщин немного сократилось: магистерскую степень получили на 100 женщин меньше, а профессиональное образование — на 1300 меньше. В то же время первую профессиональную высшую степень получили на 1200 женщин больше, чем год назад.

В 2023 году 16,5% жителей Латвии старше 15 лет не имели образования выше начального. Из них 0,3% имели образование ниже уровня начальной школы, свидетельствуют данные ЦСУ.