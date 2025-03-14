Что происходит?! Женщина в шоке от отношения в Лиепайской региональной больнице

«Несколько недель назад попали в больницу, потому что наша маленькая девочка (3 года) заболела гриппом. Нас поместили в детское отделение. Я была удивлена, что в уборной не было туалетной бумаги и бумажных полотенец. Подумалось, неужели больница действительно не может обеспечить необходимым, ведь это детское отделение!

Затем меня ждал еще один сюрприз: после дня, проведенного в больнице с дочерью, у меня тоже появились симптомы гриппа, и я чувствовала себя ужасно. Спросила у персонала лекарство... на что персонал отвечает: «Мамочка, мы помогаем детям, а не взрослым!» Вскоре после разговора мне принесли и дали лекарство.

Через несколько часов я снова попросила персонал дать мне лекарство, потому что мне становилось все хуже и хуже. Персонал отвечает: «Мы больше не будем оказывать вам первую помощь (давать лекарства). Если вам нужны лекарства, подойдите в регистратуру и скажите, что вы плохо себя чувствуете, что вы пришли из детского отделения, где у вашей дочери грипп, чтобы там сделали анализы и оказали помощь.

Я просто не могу подобрать слов, чтобы описать современную медицину. За что мы, наши соотечественники, платим налоги? Что происходит? Это только в Лиепайской региональной больнице?» - недоумевает мать.