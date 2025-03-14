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Что происходит?! Женщина в шоке от отношения в Лиепайской региональной больнице 3

Наша Латвия
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
Что происходит?! Женщина в шоке от отношения в Лиепайской региональной больнице

«Хочу рассказать вам о своем печальном опыте в Лиепайской региональной больнице!», - пишет на «Доске жалоб» Яна.

«Несколько недель назад попали в больницу, потому что наша маленькая девочка (3 года) заболела гриппом. Нас поместили в детское отделение. Я была удивлена, что в уборной не было туалетной бумаги и бумажных полотенец. Подумалось, неужели больница действительно не может обеспечить необходимым, ведь это детское отделение!

Затем меня ждал еще один сюрприз: после дня, проведенного в больнице с дочерью, у меня тоже появились симптомы гриппа, и я чувствовала себя ужасно. Спросила у персонала лекарство... на что персонал отвечает: «Мамочка, мы помогаем детям, а не взрослым!» Вскоре после разговора мне принесли и дали лекарство.

Через несколько часов я снова попросила персонал дать мне лекарство, потому что мне становилось все хуже и хуже. Персонал отвечает: «Мы больше не будем оказывать вам первую помощь (давать лекарства). Если вам нужны лекарства, подойдите в регистратуру и скажите, что вы плохо себя чувствуете, что вы пришли из детского отделения, где у вашей дочери грипп, чтобы там сделали анализы и оказали помощь.

Я просто не могу подобрать слов, чтобы описать современную медицину. За что мы, наши соотечественники, платим налоги? Что происходит? Это только в Лиепайской региональной больнице?» - недоумевает мать.

#больницы #доска жалоб
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5

Комментарии (3)

  • Н
    Николай
    15-го марта

    У моей внучки тоже был ГРИП. Лежала она в ваивари. Это было 11 лет назад. Ей было два годика. Ходила с катетером на руке для капельницы. Была выделена палата для неё и мамы. Всё комфортно. Мы могли их навести. Конечно маленьких детей можно сопровождать взрослым.

    2
    0
  • С
    Сарказм
    14-го марта

    Не понял, а с фига ли в детском отделении должны лечить сопровождающую мамашку? Тем более от гриппа, где всех лекарств - парацетамол с ибупрофеном? И, похоже, без малейших показаний к госпитализации, все-таки для взрослых среднего возраста без тяжелых хронических заболеваний грипп редко представляет собой опасное для жизни заболевание Там что, аптеки нет?

    20
    6
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го марта

    Нет, это происходит со всей медициной Латвии. Бабе Мэре всё таки удалось ухайдохать медицину Латвии.

    115
    4

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