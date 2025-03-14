В Латвии сократилось количество свободных рабочих мест

В прошлом году в Латвии было в среднем 23 000 свободных рабочих мест, что на 1300 или 5,3% меньше, чем в 2023 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В частном секторе было 12 200 вакансий, что на 1300 или 9,5% меньше, чем в 2023 году, а в государственном секторе - 10 800 вакансий (примерно столько же, сколько в 2023 году).

Из всех доступных в Латвии рабочих мест, то есть занятых и вакантных вместе взятых, 2,5% были вакантными: 3,6% в государственном секторе и 2% в частном секторе.

Количество занятых рабочих мест в Латвии в 2024 году по сравнению с 2023 годом уменьшилось в среднем на 5100 или 0,6% до 881 400. В частном секторе количество рабочих мест уменьшилось на 6000 или (1%) до 593 500, в то время как количество рабочих мест в государственном секторе увеличилось на 900 (0,3%) до 287 800.

За год количество вакансий сократилось почти во всех основных группах профессий, причем наибольшее снижение произошло в группе квалифицированных работников сельского, лесного и рыбного хозяйства (-46,5%), квалифицированных рабочих и ремесленников (-10,5%) и в группе работников сферы обслуживания и продаж (-8,2%).

В 2024 году среди всех рабочих мест наиболее высокий уровень вакансий был в основной группе специалистов - 4,4%, в основной группе квалифицированных рабочих и ремесленников - 3,4% и в основной группе простых профессий - 2,8%.

Больше всего вакансий в 2024 году было в сфере государственного управления - 7,9%, в административной и обслуживающей деятельности и в добывающей промышленности - 3,1%, в сфере транспорта и хранения - 3%, в сфере информационных и коммуникационных услуг - 2,8%.

По регионам наибольшая доля вакансий в 2024 году была в Риге - 3,2% или 19 400, а наименьшая в Курземе - 1% или 900. В Земгале вакантными были 1,4% или 900 рабочих мест, в Латгале - 1,3% или 800, а в Видземе - 1,2% или 1000.

Из трех стран Балтии наибольшая доля вакансий в 2024 году была в Латвии - 2,5%. В Литве она составила 2%, в Эстонии - 1,6%.

В Литве количество вакансий в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилось на 3,8%, а в Латвии и Эстонии сократилось на 5,3% и 12,1% соответственно.