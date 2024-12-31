"В нашей стране до сих пор существует часть общества, которая больше ориентируется на Восток, а не на Запад", -, подводя итоги года, пишет в колонке на LA.LV журналист Карлис Стрейпс.

"Мы никогда не забудем, что Латвийское общественное телевидение перед выборами в Европейский парламент объявило о намерении провести дебаты кандидатов на языке бывшей оккупационной державы. Общественное телевидение действительно так сделало, и только громкий протест со стороны гражданского общества заставил их отказаться от этой идеи. Это логично. Русский язык не является одним из официальных языков Европейского Союза.

Кроме того, молодые кандидаты, которые не выросли в условиях оккупации и принудительной русификации, вряд ли смогли бы обсуждать нюансы сельскохозяйственной политики ЕС на иностранном языке, на котором настаивали некоторые представители Латвийского телевидения", - отмечает Стрейпс.