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Известный в Латвии журналист возмущен тем, что в стране до сих пор навязывают язык оккупантов 9

Наша Латвия
Дата публикации: 31.12.2024
BB.LV
Известный в Латвии журналист возмущен тем, что в стране до сих пор навязывают язык оккупантов

"В нашей стране до сих пор существует часть общества, которая больше ориентируется на Восток, а не на Запад", -, подводя итоги года, пишет в колонке на LA.LV журналист Карлис Стрейпс.

"Мы никогда не забудем, что Латвийское общественное телевидение перед выборами в Европейский парламент объявило о намерении провести дебаты кандидатов на языке бывшей оккупационной державы. Общественное телевидение действительно так сделало, и только громкий протест со стороны гражданского общества заставил их отказаться от этой идеи. Это логично. Русский язык не является одним из официальных языков Европейского Союза.

Кроме того, молодые кандидаты, которые не выросли в условиях оккупации и принудительной русификации, вряд ли смогли бы обсуждать нюансы сельскохозяйственной политики ЕС на иностранном языке, на котором настаивали некоторые представители Латвийского телевидения", - отмечает Стрейпс.

#русский язык
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Григорий Антонов
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Комментарии (9)

  • 31-го декабря

    Поздравляю Всех с наступающим Новым, 2025-м, годом! Пусть новый год, год 120-летия Первой русской революции, 155-летия со дня рождения В.И. Ленина и 80-летия Великой Победы советского народа над фашизмом, станет годом наших побед!

    22
    2
  • VS
    Vad Sorry
    31-го декабря

    Тот кто мне говорит на каком языке говорить, говно, провокатор, диктатор, да и пошел он на....

    22
    1
  • VS
    Vad Sorry
    31-го декабря

    Пусть он говорит на каком хочет а меня насиловать и заставлять ни надо или если мне скажет что я должен делать я ему скажу пошел на хууууутор

    15
    1
  • VS
    Vad Sorry
    31-го декабря

    Известный журналист забыл что граждане Латвии говорят на русском языке и нельзя из насильно заставлять в демократическом государстве... Если конечно это ни диктатура ?

    27
    1
  • 31-го декабря

    Известный в Латвии журналист-репортаж из Твайку. сестричка забыла укол сделать

    30
    1
  • Д
    Дед
    31-го декабря

    Чего, слушать человека, который прожил в Латвии 30 лет дожил до 64 лет и не знает русского. Тем более он также психически здоров, как президент Латвии. Разве его мнение кому то интересно. Раз он не пригодился в США, то , от чего его авторитет чего то значит.

    32
    1
  • AK
    Anton Kvaskov
    31-го декабря

    СВОБОДА !!! ДЕМОКРАТИЯ !!! ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО !!! РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ !!! Люблю Латвию,потому что я русский,я иду до конца !!!!

    24
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Anton Kvaskov
    31-го декабря

    Оборжаццо до рыготы про то, что капсом написано.😏

    12
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    31-го декабря

    Даже в праздничные дни ббшники не оставят вас заботливо без нацика. Кусь его! Кусь! Смотри, нацик побежал! Догоняй! Куси! (читатель ббшечки навостривает уши, приоткрывает пасть и зорко следит за бегущим нациком со сдержанным рыком). держи животных в тонусе...

    9
    4
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