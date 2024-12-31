Половина Латвии провожает 2024 год с чувством глубокого удовлетворения

Каким был для вас уходящий, 2024-й год? На этот вопрос ответило более 1,5 тысяч читателей портала bb.lv .

Комендантский час и вход в магазин по паспортам, начало войны в Украине и взлет цен в Латвии – на фоне экстраординарных событий последний пятилетки уходящий 2024-й год выглядит умерено экстремальным. А для кого-то даже весьма неплохим.

Так, 11 процентов опрошенных назвали 2024-й год отличным. То есть жизнь постепенно налаживается. Пока у каждого девятого респондента.

Впрочем, людей столкнувшихся с трудностями оказалось в 3,5 раз больше. Плохим 2024-й год сочли 39 процентов проголосовавших читателей портала bb.lv.

Впрочем, большинство (50 процентов) респондентов сочили 2024-й год вполне удовлетворительным. Похоже, стабильность в мире все-таки есть.

Остается пожелать, чтобы в опросе, который мы проведем через год, выросла доля тех, у кого все отлично, и уменьшился удельный вес тех, кому плохо. С наступающий Новым годом!

Опрос был проведен 23-26 декабря 2024 года. В нем приняли участие 1577 человек.