«Иногда нужно прыгнуть на грабли»: новогодняя речь президента ЛР Э.Ринкевича

В канун нового 2025-го года большинство латышских ТВ-каналов показало речь президента ЛР Эдгара Ринкевича. Что он сказал своим соотечественникам, которые переключались с его выступления на выступления юниорской сборной Латвии по хоккею и обратно?

Добрый вечер, дорогие друзья!

Ещё один год остался позади. У каждого он прошёл по-своему. Для кого-то пролетел незаметно, для других – тянулся бесконечно. Кто-то наполнил этот год яркими событиями, а у кого-то осталось чувство, что время потрачено впустую. Одни видели возможности, а других накрывали безысходность, страх и неопределённость о будущем.

Наверное, такие чувства хотя бы на мгновение испытал каждый. В том числе и я. Иногда кажется, что хочется просто перепрыгнуть через это время. Или впасть в зимнюю спячку до весны.

Но у нас нет такой возможности. Однако у нас есть другая: сделать наше время – нашу эпоху – лучше. Не сидеть сложа руки. Не опускать их. А взять свою жизнь в собственные руки. И жить! Жить по-настоящему!

Есть много причин, почему не достигаются те или иные цели. Самая главная и важная причина – если не попробовать, то ничего и не получится. Нужно пробовать. Лучше вычерпывать пролившуюся воду, чем ходить вокруг ведра и не знать, что в нём внутри.

В латышских народных сказках много прекрасного и ценного – они учат доброте и смирению. Они призывают не судить по внешности, а видеть личность человека. Это очень важные ценности. Нам остаётся только добавить к ним свои собственные решения и свой собственный труд.

Пора оставить привычное «Как будет, так будет». Нет, не так. Будет так, как мы решим и как мы сделаем. Нам не нужно постоянно повторять: «Ну а что я могу». Вместо этого пусть звучит: «Именно я!».

Обойдёмся без удобного «Я ничего не могу». Не «я ничего не могу», а «я могу и делаю».

Пусть в прошлом останется обречённое «А если не получится». А если получится?

Не будем мириться с несправедливостью. Не будем действовать только «ради спокойствия». Потому что настоящий мир возможен только тогда, когда он основан на справедливости.

Пора отбросить призывы «не прыгать на грабли». Иногда на них нужно прыгнуть. Иногда – прямо на грабли. И самое главное – прыгнуть туда, куда сами решим. Настолько высоко и далеко, насколько сами захотим.

Нам не нужно безвольно плыть по течению. Мы сами должны формировать это течение. И, как мы видим, в Латвии есть люди, которые могут создать ТАКОЕ течение, которому будут следовать во всём мире. И это не удивляет. Это закономерность. И я этому очень рад.

Дорогие друзья!

В следующем году будем создавать новые истории и новые мечты. О нас. О Латвии. О чудесах нашего времени:

О предприимчивых людях. О смелых людях. О настойчивых людях. О любящих людях.

Будем писать историю нашей Латвии, в которой мы подчёркиваем не чужие ошибки, а свои достижения. Историю, в которой решения принимаем мы. Историю, в которой главные герои – это мы. Историю, в которой правильное время – это всегда наше время. Время нашей Латвии и нашего народа. Тогда это будет не сказка, а реальность.

Пусть в новом году у нас у всех будет много радости и удовлетворения. Счастливого две тысячи двадцать пятого года!