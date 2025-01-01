Премьер-министр Эвика Силиня в своей новогодней речи призвала жителей Латвии и соотечественников по всему миру чаще гордиться своими достижениями и успехами других соотечественников.

"Это придаёт смелости поверить в себя и даёт дополнительную энергию делать больше, чем мы сами думаем, что способны," – сказала Силиня. Продолжая речь, премьер-министр отметила, что латыши – талантливые, сильные и смелые люди.

Глава правительства подчеркнула, что получает восхищённые отзывы от иностранных коллег о Латвии. "У нас есть доступ к передовым цифровым решениям, у нас есть достижения мирового уровня в науке, медицине, культуре и кино. Впечатляющими являются и наши спортивные результаты. У нас, латышей, есть сила духа стремиться к совершенству," – уверена Силиня.

В своей речи премьер-министр также отметила: "Каждый из нас – часть чего-то большего. Латвия создаётся её людьми, их мечтами и делами."

Она пожелала хранить в сердце самые важные ценности – веру, надежду и любовь. "Это даст силы заботиться о нашем самом главном сокровище – государстве, которое является нашим домом," – добавила премьер-министр.

Она напомнила, что начатая Россией война в Украине продолжает оказывать влияние на экономику не только Латвии, но и всей Европы.

"Чем больше мы будем вкладывать в своё развитие, здоровье и образование, тем богаче мы будем и увереннее будем себя чувствовать," – отметила Силиня, добавив, что это усилит конкурентоспособность Латвии, увеличит инвестиции и экспорт, что приведёт к повышению благосостояния всех жителей страны.

В новогодней речи премьер-министр подчеркнула, что главная задача правительства – работать на благо людей, и пообещала, что в следующем году правительство продолжит совершенствовать работу государственных учреждений, чтобы они стали ближе к людям.

Силиня поблагодарила всех, кто "день за днём укреплял наш дом – Латвию, делая его безопаснее, красивее и процветающе".

Она выразила благодарность тем, кто продолжает работать в праздничные дни, – сотрудникам оперативных служб и всем, для кого новогодние праздники – это рабочие дни.

"Для Латвии мы все важны," – подчеркнула премьер-министр, не назвав кого конкретного она имеет в виду (нелатышей?).

Также Силиня считает, что "мы обогащаем её своей гражданской активностью, примером и участием в сохранении существующих традиций и создании новых."

В своей речи Силиня упомянула несколько значимых событий и инициатив, актуальных для жителей Латвии, к участию в которых она призвала в следующем году. Среди них – Большой субботник, выборы в органы самоуправления, Праздник песни и танца школьной молодёжи, чемпионат Европы по баскетболу в Риге и празднование 107-й годовщины независимости Латвии.

Поздравляя с Новым годом, Силиня завершила речь словами, которые ей сказал председатель парламента Украины Руслан Стефанчук: "Вы, возможно, не большая страна, но вы великая нация."

"Эти слова говорят всё и даже больше. Давайте использовать это величие для защиты и развития процветающей Латвии, которая является частью Европейского Союза и НАТО," - заключила Силиня.