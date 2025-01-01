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«У нас, латышей, есть сила духа»: Силиня предлагает чаще гордиться собой 6

Наша Латвия
Дата публикации: 01.01.2025
BB.LV
«У нас, латышей, есть сила духа»: Силиня предлагает чаще гордиться собой
ФОТО: Youtube

Премьер-министр Эвика Силиня в своей новогодней речи призвала жителей Латвии и соотечественников по всему миру чаще гордиться своими достижениями и успехами других соотечественников.

"Это придаёт смелости поверить в себя и даёт дополнительную энергию делать больше, чем мы сами думаем, что способны," – сказала Силиня. Продолжая речь, премьер-министр отметила, что латыши – талантливые, сильные и смелые люди.

Глава правительства подчеркнула, что получает восхищённые отзывы от иностранных коллег о Латвии. "У нас есть доступ к передовым цифровым решениям, у нас есть достижения мирового уровня в науке, медицине, культуре и кино. Впечатляющими являются и наши спортивные результаты. У нас, латышей, есть сила духа стремиться к совершенству," – уверена Силиня.

В своей речи премьер-министр также отметила: "Каждый из нас – часть чего-то большего. Латвия создаётся её людьми, их мечтами и делами."

Она пожелала хранить в сердце самые важные ценности – веру, надежду и любовь. "Это даст силы заботиться о нашем самом главном сокровище – государстве, которое является нашим домом," – добавила премьер-министр.

Она напомнила, что начатая Россией война в Украине продолжает оказывать влияние на экономику не только Латвии, но и всей Европы.

"Чем больше мы будем вкладывать в своё развитие, здоровье и образование, тем богаче мы будем и увереннее будем себя чувствовать," – отметила Силиня, добавив, что это усилит конкурентоспособность Латвии, увеличит инвестиции и экспорт, что приведёт к повышению благосостояния всех жителей страны.

В новогодней речи премьер-министр подчеркнула, что главная задача правительства – работать на благо людей, и пообещала, что в следующем году правительство продолжит совершенствовать работу государственных учреждений, чтобы они стали ближе к людям.

Силиня поблагодарила всех, кто "день за днём укреплял наш дом – Латвию, делая его безопаснее, красивее и процветающе".

Она выразила благодарность тем, кто продолжает работать в праздничные дни, – сотрудникам оперативных служб и всем, для кого новогодние праздники – это рабочие дни.

"Для Латвии мы все важны," – подчеркнула премьер-министр, не назвав кого конкретного она имеет в виду (нелатышей?).

Также Силиня считает, что "мы обогащаем её своей гражданской активностью, примером и участием в сохранении существующих традиций и создании новых."

В своей речи Силиня упомянула несколько значимых событий и инициатив, актуальных для жителей Латвии, к участию в которых она призвала в следующем году. Среди них – Большой субботник, выборы в органы самоуправления, Праздник песни и танца школьной молодёжи, чемпионат Европы по баскетболу в Риге и празднование 107-й годовщины независимости Латвии.

Поздравляя с Новым годом, Силиня завершила речь словами, которые ей сказал председатель парламента Украины Руслан Стефанчук: "Вы, возможно, не большая страна, но вы великая нация."

"Эти слова говорят всё и даже больше. Давайте использовать это величие для защиты и развития процветающей Латвии, которая является частью Европейского Союза и НАТО," - заключила Силиня.

#новый год #эвика силиня
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Комментарии (6)

  • М
    Михаил
    1-го января

    Чем никчемнее власть, её институты, её чиновники и ей служащие - тем напыщеннее речи её правящей верхушки. Такой глупой, и бездарной власти в Латвии не было никогда. Причём и выбирать не из кого, все "из грязи, да в князи", как говорится. Эта глупая власть комплименты Европы воспринимают за чистую монету :) Притом и носителей этой самой латышкости всё меньше, и они все глупее и глупее.

    35
    0
  • 1-го января

    1 я Латвийская буржуазная республика на штыках немецких и англ войск сдулась к 1940. 2 я Буржуазная Латвийская заканчивается к 2026,как созданная СССР торг компания, чтоб местные элитки, воры и прочий элемент нажрался деньгами и жратвой. Капитализм как высшая форма рабства. Ну как народ, наелись "свободой и демократией"??

    68
    2
  • MT
    Michael T.
    1-го января

    Я горжусь, что я нищий в стране История успеха...Ягоржусь что, я работаю на трех(3) работах и где по закону мне платят минималку и это считаеться нормой...Я горжусь...но как жить???

    128
    1
  • JB
    Janis Berzin
    1-го января

    "у нас есть достижения мирового уровня в науке, медицине, культуре и кино" - здесь следует поставить знак вопроса. " главная задача правительства – работать на благо людей" - это те самые доли процента, которые владеют более половины всех богатств?

    119
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го января

    Дешёвая марионетка и не более того. Поэтому все что она произносит -- это бессмысленные, бессовестные и ничего не стоящие слова. В не зависимости от того когда и где они ею произносятся.

    142
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    1-го января

    А можно поинтересоваться во сколько налогоплательщиками обошлась эта пропагандистская шармань? Не друг янис же на мобиль записал. Картинка нажраная, лощёная. Пахали сценаристы, операторы, монтажёры и ещё многие рыла...Во сколько сия баянь то, спрашиваю, ведро лапшинное, что развешивают по ушам, обошлося? 🙄

    93
    2
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