В соцсети ТикТок бурное обсуждение вызвал видео-ролик с танцующими людьми явно не местной внешности. Об этом пишет LA.LV .

"В видео TikTok видно, как ночью в Старой Риге около диджеев навязчиво разгуливают десятки тысяч приезжих из азиатских и африканских стран — те самые, которые хотят мечеть в Риге. Каким образом они появляются здесь в таком количестве? Когда нам перестанут врать об их числе? Когда этот "вторжение" остановят?" — написал пользователь Леопольд в X (бывший Twitter). Его беспокойство вызвало обсуждение.

"Кто вообще контролирует их число? Неужели мы ничего не учимся на ошибках Запада? Мы даже с предыдущей волной миграции не можем справиться, а эта еще хуже. Если уж часть из них — студенты, пусть покажут день, когда вернутся обратно в свои страны и начнут их развивать!" - выразил мнение один из участников дискуссии.

"Официально, говорят, их 130 000, а сколько еще неофициально? Кто руководит Министерством внутренних дел? "Единство" уничтожает Латвию", - написал другой.

"Практически флешбеки из Берлина. Браво! Нас всех предали, тайно ввозят их в страну. В правительстве враги", - написал еще один.

"Ну, "десятков тысяч" там точно не было, но да, зрелище неприятное", - выразил мнение пользователь под именем Трифеле.