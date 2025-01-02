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«Откуда их столько?!» Соцсети в шоке от азиатов и африканцев, отмечавших Новый год в Риге 4

Наша Латвия
Дата публикации: 02.01.2025
BB.LV
Встреча Нового года в Риге прошла спокойно.

Встреча Нового года в Риге прошла спокойно.

ФОТО: LETA

В соцсети ТикТок бурное обсуждение вызвал видео-ролик с танцующими людьми явно не местной внешности. Об этом пишет LA.LV.

"В видео TikTok видно, как ночью в Старой Риге около диджеев навязчиво разгуливают десятки тысяч приезжих из азиатских и африканских стран — те самые, которые хотят мечеть в Риге. Каким образом они появляются здесь в таком количестве? Когда нам перестанут врать об их числе? Когда этот "вторжение" остановят?" — написал пользователь Леопольд в X (бывший Twitter). Его беспокойство вызвало обсуждение.

"Кто вообще контролирует их число? Неужели мы ничего не учимся на ошибках Запада? Мы даже с предыдущей волной миграции не можем справиться, а эта еще хуже. Если уж часть из них — студенты, пусть покажут день, когда вернутся обратно в свои страны и начнут их развивать!" - выразил мнение один из участников дискуссии.

"Официально, говорят, их 130 000, а сколько еще неофициально? Кто руководит Министерством внутренних дел? "Единство" уничтожает Латвию", - написал другой.

"Практически флешбеки из Берлина. Браво! Нас всех предали, тайно ввозят их в страну. В правительстве враги", - написал еще один.

"Ну, "десятков тысяч" там точно не было, но да, зрелище неприятное", - выразил мнение пользователь под именем Трифеле.

#мигранты
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Григорий Антонов
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Комментарии (4)

  • Гений Разума
    Гений Разума
    2-го января

    Эталоны арийскости меняются, следуем моде ЕС.

    19
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    2-го января

    О, на хуторах продрали глаза..."Поднимите мне веки" так сказать....Да и слава богу. Больше ада. Пусть этот черепообмерочный на кристальность латышкости, рейх, схлопнется. Печалится не буду.

    26
    2
  • MI
    Marija Ivanova
    2-го января

    Если честно, то смешно это читать. Это же прямое признание в ненависти к остальным нациям. Столько лет самоутверждались за счет издевательств в сторону славян, столько поводов для этого придумали. Что не заметили, как новые "оккупанты" подъехали. Эти-то что вам сделали?! "Отжали" работу, на которую местные не хотят идти? Смех и грех.

    49
    3
  • 2-го января

    скоро девок будут осеменять прямо на улице(через 9 мес будет много темненьких и кучерявеньких). и будет много мужиков с порванными 5 ми точками, медики замучаются зашивать дырки. Дивный Мир

    52
    5

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