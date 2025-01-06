Опять платить больше? Для дизельных авто в Латвии ввели новый порядок техосмотра

Для автомобилей, впервые зарегистрированных после 1 января 2013 года, выбросы выхлопных газов будут проверяться новым методом, чтобы выявить недобросовестных водителей, которые удаляют сажевые фильтры. Об этом сообщает NRA.LV .

Проверяющим это оборудование облегчает работу, хотя процесс занимает немного больше времени, чем раньше.

Задача фильтра — снижать выбросы сажи, но его замена — дорогое удовольствие. Поэтому многие автовладельцы выбирают более простой, но вредный для окружающей среды и здоровья людей вариант — вырезают фильтры. На техническом осмотре до сих пор это нельзя было определить ни визуально, ни с помощью оборудования, но теперь при проверке всё становится очевидным. Измерение твёрдых частиц выхлопных газов для новых дизельных автомобилей проводится в соответствии с рекомендацией Европейской комиссии.

Комментарий CSDD: «С этого года действует новое требование — измерять твёрдые частицы у автомобилей, выпущенных после 2013 года. Для автомобилей, произведённых до 2013 года, процедура остаётся прежней. Новые правила приняты, потому что у современных дизельных моторов твёрдые частицы настолько малы, что старая методика больше не подходит. Для улучшения окружающей среды и здоровья людей необходимо проводить такие измерения».

Водители выражают опасения, что внедрение нового оборудования удорожит процесс технического осмотра, но CSDD заверяет, что дополнительных расходов не будет.