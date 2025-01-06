Опять платить больше? Для дизельных авто в Латвии ввели новый порядок техосмотра

Для автомобилей, впервые зарегистрированных после 1 января 2013 года, выбросы выхлопных газов будут проверяться новым методом, чтобы выявить недобросовестных водителей, которые удаляют сажевые фильтры. Об этом сообщает NRA.LV.
Проверяющим это оборудование облегчает работу, хотя процесс занимает немного больше времени, чем раньше.
Задача фильтра — снижать выбросы сажи, но его замена — дорогое удовольствие. Поэтому многие автовладельцы выбирают более простой, но вредный для окружающей среды и здоровья людей вариант — вырезают фильтры. На техническом осмотре до сих пор это нельзя было определить ни визуально, ни с помощью оборудования, но теперь при проверке всё становится очевидным. Измерение твёрдых частиц выхлопных газов для новых дизельных автомобилей проводится в соответствии с рекомендацией Европейской комиссии.
Комментарий CSDD: «С этого года действует новое требование — измерять твёрдые частицы у автомобилей, выпущенных после 2013 года. Для автомобилей, произведённых до 2013 года, процедура остаётся прежней. Новые правила приняты, потому что у современных дизельных моторов твёрдые частицы настолько малы, что старая методика больше не подходит. Для улучшения окружающей среды и здоровья людей необходимо проводить такие измерения».
Водители выражают опасения, что внедрение нового оборудования удорожит процесс технического осмотра, но CSDD заверяет, что дополнительных расходов не будет.
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