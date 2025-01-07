«Нас хотят пересадить на лошадей», — общественность негодует из-за плана министерства сообщения

Следует рассмотреть возможность снижения разрешенной скорости движения за пределами населенных пунктов на отдельных участках дорог, где существует повышенная опасность, например, до 80 километров в час, следует из подготовленного министерством сообщения информативного отчета о промежуточной оценке воздействия Плана безопасности дорожного движения на 2021-2027 годы, который будет рассмотрен правительством во вторник, 7 января.

По мнению министерства, следует также оценить возможность снижения разрешенной скорости движения в городской среде, например, до 30 км/ч в густонаселенных районах или районах с большим потоком пешеходов и средств микромобильности.

Кроме того, министерство хочет провести «политику нулевой терпимости» к превышению скорости и увеличить количество камер контроля скорости.

План по снижению разрешенной скорости движения вызвал большую волну гнева в социальных сетях.

Иварс: Доктора! Доктора! Идиоты!

Олинайт: Я не понимаю, что с нами не так. По дорогам Польши и Германии одним и тем же водителям на тех же машинах разрешено ездить со скоростью 120 и даже без ограничений. Но когда мы прилетаем в Латвию, на скорости 90 км/ч мы становимся опасными. Может, перестать суетиться и построить наконец нормальные дороги, вместо того, чтобы придираться к водителям и придумывать все новые и новые штрафы?!

Вита: Итак, эти регрессивные хотят пересадить нас на лошадей и вернуть в глубокое... прошлое. Вместо того, чтобы строить и улучшать безопасную и мобильную дорожную инфраструктуру, они затягивают запретами.

Бирута: Внимание надо от чего-то отвлечь... (от "airBaltic"?). Именно такой метод перефокусировки «проблемы», называется методом Бришкенса.