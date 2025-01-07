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«Нас хотят пересадить на лошадей», — общественность негодует из-за плана министерства сообщения 5

Наша Латвия
Дата публикации: 07.01.2025
BB.LV
«Нас хотят пересадить на лошадей», — общественность негодует из-за плана министерства сообщения

Следует рассмотреть возможность снижения разрешенной скорости движения за пределами населенных пунктов на отдельных участках дорог, где существует повышенная опасность, например, до 80 километров в час, следует из подготовленного министерством сообщения информативного отчета о промежуточной оценке воздействия Плана безопасности дорожного движения на 2021-2027 годы, который будет рассмотрен правительством во вторник, 7 января.

По мнению министерства, следует также оценить возможность снижения разрешенной скорости движения в городской среде, например, до 30 км/ч в густонаселенных районах или районах с большим потоком пешеходов и средств микромобильности.

Кроме того, министерство хочет провести «политику нулевой терпимости» к превышению скорости и увеличить количество камер контроля скорости.

План по снижению разрешенной скорости движения вызвал большую волну гнева в социальных сетях.

Иварс: Доктора! Доктора! Идиоты!

Олинайт: Я не понимаю, что с нами не так. По дорогам Польши и Германии одним и тем же водителям на тех же машинах разрешено ездить со скоростью 120 и даже без ограничений. Но когда мы прилетаем в Латвию, на скорости 90 км/ч мы становимся опасными. Может, перестать суетиться и построить наконец нормальные дороги, вместо того, чтобы придираться к водителям и придумывать все новые и новые штрафы?!

Вита: Итак, эти регрессивные хотят пересадить нас на лошадей и вернуть в глубокое... прошлое. Вместо того, чтобы строить и улучшать безопасную и мобильную дорожную инфраструктуру, они затягивают запретами.

Бирута: Внимание надо от чего-то отвлечь... (от "airBaltic"?). Именно такой метод перефокусировки «проблемы», называется методом Бришкенса.

78
6

Комментарии (5)

  • VS
    Vad Sorry
    8-го января

    Лошади это зелёная энергия и мы возродим крестьянское хозяйство и ни будет проблем с Российским удобрением, и каждый литр бензина идёт в доходы страны агрессора, я уже давно передвигаюсь только пешком и стараюсь меньше кушать а это хорошо для здоровья считаю что отопление тоже ни нужно и холодный душ по утрам бодрит. Я живу на хуторе и чтобы ни использовать бумагу пользуюсь большими листами, производство одежды вредит глобальной эко системе планеты поэтому я всегда беру её в секонд хенде, и вообще на машине опасно передвигаться, всё ни могу больше писать меня с кафе гонят а тут бесплатный интернет к вечеру дойду до дома может по дороге окурок найду

    4
    1
  • AG
    Andrejs Gricenko
    8-го января

    Напрасные беспокойства это же для простых людей . на чиновников из структур это не действует , они всегда едут по делам . А серьёзно странно что какое то министерство может просто обрушить экономику государства , своим яко бы стремлением к благу . Удевляет не компетентность (ответственных) чиновников .

    9
    0
  • Д
    Дед
    7-го января

    Да успокойтесь! Вся проблема решается одним методом, чтобы был точный учет штрафов и ни у кого , включая ЦСДД не было ни какой прибыли с получения штрафов.

    12
    2
  • MiU
    Made in USSR
    Дед
    8-го января

    То есть, езду, соблюдая ПДД, как вариант снижения аварийности и уменьшения количества штрафов, Вы не рассматриваете в принципе?

    0
    2
  • Д
    Дед
    Дед
    8-го января

    Если в государственном бюджете заложен прогнозируемый доход от штрафов, то государство изначально не предусматривает исполнения не только ПДД, но и других законов. Они не исполнимы.

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