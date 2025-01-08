«Фактически у нас антирекорд» - Ринкевич бьет тревогу по поводу демографии

Государство должно работать над тем, чтобы остановить негативные демографические тенденции, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи в Рижском замке с премьер-министром Эвикой Силиней.

Он отметил, что обсудит этот вопрос и с премьер-министром. Демографические показатели "довольно плохие", фактически у нас антирекорд, сказал президент.

По словам Ринкевича, у низкой рождаемости есть и объективные причины, например, многие люди сейчас смотрят на геополитическую ситуацию, войну в Украине и беспокоятся о будущем своих детей.

Кроме того, результаты решений, принятых правительством в этом или следующем году, будут видны только через несколько лет". Президент подтвердил, что премьер-министр проинформировала его о мерах, которые правительство планирует принять в области семейной политики.

"Речь идет не только о пособиях и деньгах, хотя это тоже важно. Это скорее вопрос о том, как мы как общество относимся к семьям, детям, доступу к детским садам, школам, медицинским услугам. Конечно, в некоторых вещах есть прогресс, но есть и то, в чем я хотел бы видеть гораздо больший прогресс", - сказал президент Латвии.

Он подчеркнул, что было много разговоров о борьбе с бюрократией, но люди этого не почувствовали, и результата на данный момент нет.