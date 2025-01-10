Латвийцам положили сюрприз под елочку: государство продолжает усложнять людям жизнь

Что-то у нашего населения как-то слишком мало забот осталось, решили латвийские чиновники и прямо перед самым Новым годом огорошили всех очередным требованием. Опять куда-то бежать, опять что-то делать?

Денег не требуют, но

«Владельцы квартир и управляющие многоквартирными домами с более чем тремя квартирами до 31 декабря 2024 года должны предоставить свои контактные данные в Строительной информационной системе (BIS)», – объявили людям, уже режущим свои расолы и оливье.

Отложив в сторону ножи и колбасу, владельцы квартир насторожились. Таких у нас много. В отличие от стран Западной Европы, в Латвии процент владельцев недвижимости очень велик. На Западе предпочитают квадратные метры снимать. Так сложилось исторически.

Так что же опять? Неужели снова на деньги попали? Не идет ли речь о некоем новом поборе, числа которым уже не счесть? Но нет, к счастью, в этот раз пронесло, денег не требуют. Но что-то сделать необходимо ну прямо сейчас, хоть за праздничным столом. А зачем?

«Указание контактной информации в BIS необходимо не только для того, чтобы владельцы квартир могли инициировать новые опросы и собрания, обсуждать вопросы, связанные с содержанием общего имущества, и общаться между собой, но и чтобы управляющие могли связаться с владельцами квартир через доступные им каналы связи», – поясняют ответственные лица.

Кое-что непонятно

«Указание контактной информации займет всего несколько минут, но принесет значительную пользу при управлении вашей собственностью и участии в принятии решений, касающихся ее. Это особенно важно, если владелец не проживает в данной квартире или даже в стране», – строго заявили в Государственном бюро строительного надзора.

Столь серьезная организация, конечно, дурака валять не будет. Раз надо, значит надо. Но вот что непонятно. Население в Латвии вроде как бесхозным никак не назвать. Подробные данные о людях хранятся в десятках мест – от самоуправлений до Министерства внутренних дел. Когда надо, любого человека хоть из-под земли легко достанут полиция, налоговики и прочие судебные исполнители. Даже из-за границы, если будет надо. Почему чиновники не могут между собой обменяться этой информацией, не стучась в те самые квартиры несчастных жителей, едва успевающих реагировать на все новые и новые требования?

Да, конечно, некоторые товарищи задекларированы в одном месте, но в реальности проживают в другом. Думается, что таких не так уж и много, но допустим. В таких случаях почти наверняка у этих людей есть какой-либо способ передачи информации. Например, кто-то из друзей или родственников регулярно проверяет там почтовый ящик, но обычно в таких местах кто-то живет и ему не составит труда передать информацию кому следует. С каких пор это стало проблемой?

Более того, на дворе вроде как первая половина XXI века. Уже давно существуют электронная почта, мобильные телефоны, разного рода мессенджеры и прочие чаты. Найти любого человека в электронной среде не составляет особого труда.

Спасибо за подарок!

Кто же положил населению под елочку очередной сюрприз от чиновничьего братства? Наш любимый Сейм, кто же еще! Еще 1 ноября 2024 года вступили в силу принятые парламентом изменения в Законе о собственности на квартиру, которые обязывают владельцев указать в BIS номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес (если он отличается от адреса квартиры).

«Владельцы квартир могут предоставить эту информацию для внесения в BIS своему управляющему. Контактная информация должна быть внесена в BIS до 31 декабря 2024 года, но фактически это можно будет сделать и после указанной даты. До тех пор, пока владелец не укажет свои контактные данные в BIS, информация о квартире будет отправляться только на ее адрес, что может затруднить своевременное получение уведомлений», – указывают авторы поправок.

Наказывать, правда, нерадивых пока не будут. Штрафы якобы не предусмотрены. И на том спасибо.

Вот какое дело

Законопослушному человеку, конечно, деться некуда, приказы власти надо исполнять. Но тут вот какое дело. Практика показывает, что если побежишь впереди чиновничьего паровоза – себе же хуже сделаешь. Как это случилось совсем недавно с сотнями человек, которые, опять же по требованию ответственных лиц, имели несчастье завести себе официальный электронный адрес.

Напомним, что вот уже какое-то время власти упорно твердят, что люди должны обзавестись официальными электронными адресами для общения с государством. Так проще. Конечно, не населению, а тем же чиновникам. Ну ладно, надо так надо, – многие эти адреса открыли. О чем скоро сильно пожалели. При открытии адреса надо указать обычный электронный адрес, куда придет уведомление, если на официальный адрес поступит сообщение. Это логично и удобно. Письма от госструктур обычно людям каждый день не приходят, а значит, не смысла постоянно ящик проверять.

Вначале все было хорошо. Но потом люди стали узнавать о просроченных штрафах и невыполненных судебных решениях. Некоторые владельцы официальных адресов попали на очень большие деньги. Оказалось, что ответственные за систему решили зачем-то сделать ей обновление, потребовав от владельцев адресов еще раз подтвердить свою обычную электронную почту для того, чтобы на нее продолжали приходить уведомления. Многие, конечно же, о такой задумке чиновников так и не узнали, за что и были наказаны деньгами – при наличии официального адреса все общение с государством происходит только в нем, другими способами госструктуры до конкретного человека добраться уже не пытаются.

Кто на свете всех нужнее?

Мораль сей басни такова: если б эти пострадавшие люди официальный э-адрес себе не завели, у них все было бы хорошо. «Инициатива наказуема», – любили говорить в одном советском учреждении, попасть в которое многие советские граждане сильно не хотели. Печально, что и в свободной Латвии мы пришли к той же нехорошей аксиоме.

Но больше всего удивила реакция ответственных за весь сыр-бор лиц. Те высокомерно заявили, что не обязаны никого ни о чем предупреждать.

Вообще-то в либеральных обществах, а Латвия к таковым себя уверенно причисляет, государство существует для того, чтобы делать жизнь населяющих его людей комфортнее и проще. И никак не наоборот. Но, видимо, латвийская бюрократия возомнила, что к ней это положение не относится. Партия чиновников, «Новое Единство», правит страной так долго, что госуправление, похоже, определило себя в хозяев жизни. А население – в свою прислугу.