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Больные жители Латвии не дождались дешевых лекарств: снижение цен откладывается на февраль 2

Наша Латвия
Дата публикации: 12.01.2025
BB.LV
Больные жители Латвии не дождались дешевых лекарств: снижение цен откладывается на февраль
ФОТО: pixabay

Как известно, латвийские власти объявили, что с 1 января в стране начнет действовать новая система продажи лекарств, из–за чего медикаменты станут дешевле. Многие в первые дни января пошли в аптеку, но дешевых лекарств там не обнаружили. Что пошло не так?

Как рассказал министр здравоохранения Хосам Абу Мери, цены на лекарства ощутимо снизятся лишь после того, как аптеки распродадут закупленные в прошлом году лекарства. Но уже сейчас некоторые из них стали дешевле. На прошлой неделе Министерство здравоохранения якобы провело мониторинг текущих цен на лекарства и констатировало, что они снизились. По словам министра, снижение цен затронет еще больше препаратов, когда будут распроданы лекарства, закупленные в прошлом году по другим ценам.

Глава Минздрава подчеркнул, что часть лекарств подешевеет с февраля, и не согласился с представителями фармацевтической отрасли, которые заявляют, что новая система вызвала хаос. Министр призвал людей быть терпеливыми, поскольку новая система только вводится, однако она работает.

Как мы уже сообщали, с этого года действует новая модель ценообразования на лекарства, в соответствии с которой за распространение одной упаковки рецептурных лекарств установлена фиксированная наценка в размере 0,50 евро, а также введена плата за обслуживание рецептов.

Впредь жителям придется платить 75 центов за рецепт, еще 75 центов крупным аптекам за обслуживание каждого рецепта заплатит государство, а каждая единственная аптека в населенном пункте получит от государства 1,75 евро за рецепт.

Новая модель предусматривает повышение доступности инновационных препаратов — расширен перечень компенсируемых лекарств и уравнен механизм наценки, в результате чего медикаменты будут стоить меньше.

Плата за рецепты, выписанные детям до 18 лет, взиматься не будет. Также от нее освобождены люди со статусом малоимущих.

Введение новой модели министр обосновал тем, что цены на медикаменты в Латвии до сих пор были выше, чем в Литве и Эстонии. По мнению министра, благодаря изменениям рецептурные лекарства станут дешевле и изменится прежняя модель наценки, на необходимость чего указывали Совет по конкуренции, Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк.

Представители фармацевтической отрасли реформой недовольны. Они предлагают свой вариант снижения цен на лекарства. Прежде всего — установить сниженный НДС на все лекарства.

Представители отрасли также предлагают расширить перечень компенсируемых медикаментов, увеличив число групп диагнозов и препаратов. Кроме того, они призывают Минздрав внести изменения в нормативное регулирование, чтобы аптеки не несли дополнительных расходов при применении сниженной ставки НДС на фармацевтические услуги. А также гарантировать как минимум трехмесячный переходный период, чтобы аптеки могли адаптироваться к новым условиям.

#цены на лекарства
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    12-го января

    Ага, у Ебу Мери спросите, когда будет снижение- никогда, он бабки зарабатывает, ему не до нужд, чуждого ему народа.

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  • ВЛ
    Василий Латгалец
    12-го января

    снижение цен откладывается на февраль- Какого года? Плевали фармацевтические компании на правительство,оно им не указ.

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