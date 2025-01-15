«Как же теперь русские попадут в Юрмалу?»: соцсети обсуждают дерусификацию города

Из автоматов, которые выдают пропуска на въезд в Юрмалу, исчез русский язык. Об этом сообщает LA.LV .

«Ну, ну! Как теперь русский попадёт в Юрмалу? Вряд ли сможет... Спасибо, @JurmalaLV. Латвия становится более латышской!» — написала латышская поэтесса и активистка кампании «Дерусифицируем Латвию» Лиана Ланга на своей странице в соцсети «X».

"Ланга опубликовала фото, на котором изображена информация в автомате для покупки пропуска в Юрмалу. На фото видно, что для того, чтобы попасть в Юрмалу и оплатить въезд в размере 3 евро, нужно знать один из указанных на автомате языков — латышский, эстонский, литовский или английский. Привычного русского языка там нет. Конечно, в Юрмалу без этого пропуска могут въезжать все, у кого есть постоянное разрешение на въезд. И, скорее всего, такие разрешения есть не только у латышей, но и у русскоязычных, многие из которых уже давно владеют в Юрмале недвижимостью или бизнесом", - пишет LA.LV.

Публикацию и фото Лианы Ланги прокомментировали и другие пользователи соцсети «X».

«Возможно, мы узнаем ответ уже через пару минут: Как же мне попасть в Юрмалу?» — комментирует Интарс. «Не через @ViviVilciens. Там, как мы знаем, тоже всё по-латышски», — добавляет он.

«Считаю, что в Латвии в целом должна быть возможность использовать также эстонский и литовский языки... И было бы даже хорошо, если бы их преподавали в школах как второй язык. Это укрепило бы Балтию и отношения с соседями», — считает другой пользователь.

Илона пишет: «Молодцы! А вот приложение для управления недвижимостью e-saimnieks полностью предлагает и русский язык. Интересно, почему?»

«Ого, правда, Юрмала?» — удивляется Мадам. «Им не нужно платить. Они там живут», — добавляет Акментиньш. «У них есть пропуск», — предполагает Ингус.

«Ха-ха, Юрмала становится более латышской...» — пишет ещё один пользователь соцсети «X». Юрис отмечает: «Ужас, сколько времени понадобилось, чтобы дерусифицировать Юрмалу».