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Фармацевтическая реформа: «Есть первые сигналы о продаже сельских аптек. Их хотят заменить курьерами» 2

Наша Латвия
Дата публикации: 16.01.2025
BB.LV
Фармацевтическая реформа: «Есть первые сигналы о продаже сельских аптек. Их хотят заменить курьерами»
ФОТО: LETA

У нашей семьи накопилось несколько не отоваренных рецептов на лекарства. И несмотря на то, что острая необходимость отсутствовала, мы выкупили медикаменты прямо перед Новым годом. И оказалось, что вовремя соломку подстелили — в сфере фармацевтики в Латвии 2025–й начался с форменного хаоса.

Для того, чтобы разобраться, пришлось задействовать Сейм, ведь ясно, что министр здоровья Хосам Абу Мери ("Новое Единство") в глазах общества провалил аптечную "реформу".

"Некоторые пациенты не дождались дешевых лекарств"

Это констатировала председатель подкомиссии по общественному здоровью Лига Козловска (Союз зеленых и крестьян). В социуме царит возмущение действиями Минздрава в лекарственной сфере, что, по словам политика, подогревают СМИ. Одновременно 17 тысяч граждан направили петицию через Manabalss.lv, с призывом разобраться и навести порядок с аптечным хозяйством.

Гасить возмущение был назначен парламентский секретарь Министерства здоровья Артем Уршульский, который заявил, что "лекарственная реформа" состоит из:

  • поднятия компенсируемой части для лекарств с 50 до 70 процентов стоимости;

  • существенного расширения числа компенсируемых медикаментов и диагнозов;

  • удвоения размера индивидуальной компенсации;

  • упрощения выписки рецептов, которые сейчас смогут выдавать и медсестры.

Цена вопроса, отметил чиновник — многие десятки миллионов евро. С 1 января вступили в силу новые потолки наценки на лекарства, которые могли в ряде случаев понизить цены на медикаменты до 20%.

"Конечно, слишком рано делать большой анализ — мы прожили с новой системой только две недели", — оговорился господин Уршульский. Однако уже есть первые выводы: Латвия на правильном пути, куда нас направляла, в частности, Всемирная организация здоровья. Реформирование фармацевтики требует больших усилий государства и производителей, но это именно то, чего хотели Государственный контроль и Совет по конкуренции.

В Минздраве уверяют, что получили уже массу отзывов от клиентов, которые за целый набор лекарств платили, к примеру, 100 евро в месяц, а сейчас уже только 75. Впрочем, часть медикаментов еще реализуется из старых запасов, поэтому рынок окончательно нащупает свои пределы.

Такие услужливые фармацевты

О пресловутой "услуге фармацевта" — 75 центах к любому рецептурному лекарству, А. Уршульский предложил говорить отдельно…

— Это условно новая вещь, которая появилась в чеках покупателей, — высказался парламентский секретарь. — Надо сказать, что стопроцентно новой она не является. До сих пор жители уже платили 71 цент, приобретая стопроцентно компенсируемые медикаменты.

Всего же в ЛР компенсируемые медикаменты в той или иной степени получает около 700 000 человек. От оплаты услуги фармацевта освобождены дети в возрасте до 12 лет, а также лица, официально признанные малообеспеченными.

"Конечно, это дискутируемый вопрос. Мы много думали вместе с отраслью, вводить ли, и как вводить, помогая аптекам продолжать свою деятельность", — поведал о внутренней политике Минздрава А. Уршульский. Введение оплачиваемой "услуги фармацевта", считает он, потребовалось именно из–за того, что были понижены потолки наценок на лекарства. Необходимо и поддерживать престиж профессии. Ведь в ряде провинциальных мест Латвии нет лечебных учреждений, и фармацевт — единственный человек, к которому люди могут обратиться за медицинским советом.

Кто останется в выигрыше

Директор Департамента фармацевтики Инесе Каупере отметила "социальный ажиотаж", который начался в 2025 году — как будто до сей поры в аптечной сфере ничего не менялось. А ведь меры по приведению в порядок отрасли были одобрены минувшим летом Кабинетом министров, их цель — приблизить цены к уровням Литвы и Эстонии.

Бюджет несет немалые расходы.

— Государство, в зависимости от того, находится ли аптека в менее населенном месте, где выполняет и социальную функцию, или в городе, где аптек много, доплачивает за каждый рецепт 1,75 евро или 0,75 евро, — пояснила И. Каупере.

Чтобы облегчить нужды пациентов, начальство Минздрава позволило единовременно продавать по 1 рецепту 3–месячный запас лекарств. Соответственно, за услугу фармацевта нужно платить один раз.

Собственно представители фармацевтической отрасли ранее высказывались о нововведениях Хосама Абу Мери и Ко весьма критично. Так, председатель правления Общества аптек Агнесе Ритене ранее указала, что Минздрав "не считается с тем, что новая система сразу не может быть идеальной". Розничные продавцы медикаментов просили установить 3–месячный переходный период. В малых аптеках переоценка лекарств должна происходить вручную…

— Мы не понизили доходы аптек, — настаивает директор Департамента фармацевтики. В любом случае, в выигрыше окажутся пациенты, ибо в Латвии более 90% людей использует "корзину" медикаментов, куда входят и дорогие, и дешевые лекарства. В любом случае, недовольные пациенты могут обращаться в Государственную службу здоровья.

Поставки на село

Ситуация с доступностью медикаментов в Латвии является "динамичной", признали в Государственном агентстве лекарств. Разумеется, бывают и "вызовы", когда надо принимать меры при недостатке одного или другого препарата.

В любом случае, на прямой вопрос председателя подкомиссии, не существует ли дефицита конкретных лекарств, Госагентство пояснило, что сокращение предложения может быть в двух случаях: проблем на производстве и повышенного спроса. А что касается реакции рынка на реформу — этого нет. — Есть первые сигналы о продаже сельских аптек, — сказала Л. Козловска. — Их хотят заменить курьерами. Последние тоже могут повысить расценки из–за роста стоимости топлива.

Участвовавшая в заседании подкомиссии Агнесе Ритене сообщила, что в Латвии после 1 января еще не закрылась ни одна аптека. Однако если говорить о использовании курьеров для доставки лекарства, скажем, из столицы в Латгалию, то это может повысить цену на упаковку даже на 10 евро!

Бывший министр благосостояния, ныне депутат от "Латвии на первом месте" Рамона Петравича, сообщила, что к ней обращается много людей, утверждающих — никакого понижения цен нет, напротив, ряд лекарств даже стал дороже. На это господин Уршульский рассудил — надо смотреть на цены производителей, в любом случае они не должны быть выше, чем для Эстонии или Литвы.

Однако, как известно, в нашей богохранимой Латвии бывает всякое!

#аптеки #цены на лекарства
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (2)

  • НС
    Николай Семёнов
    16-го января

    Всё для человека, всё во имя человека.

    5
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    16-го января

    А почему вообще эти рецепты обслуживаются платно? Почему в других местах приобретения услуг и товаров такого нет?

    4
    0

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