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airBaltic: руководящий совет отправили в отставку, на очереди — миллионер Гаусс? 3

Наша Латвия
Дата публикации: 23.01.2025
BB.LV
airBaltic: руководящий совет отправили в отставку, на очереди — миллионер Гаусс?
ФОТО: LETA

Без крови все–таки не обошлось — из состава совета airBaltic были отозваны три человека во главе с самим председателем совета Клавсом Васксом. Что дальше?

Красиво уйти

Поясним: члены совета, равно как и члены правления общества капитала или ООО, не являются наемными работниками в понимании Закона о труде, с ними при вступлении в должность подписываются так называемые договора делегирования, которые могут быть разорваны весьма легко — к примеру, в случае, если члены совета или правления потеряли доверие держателя капитала.

Что же касается членов совета airBaltic, то они были обречены после того, как допустили отмену тысяч рейсов авиакомпании в разгар летнего сезона, даже не проинформировав об этом руководство Минсообщения, то есть свое начальство.

А председатель совета Клавс Васкс, по злой иронии судьбы, в день объявления об отмене рейсов еще и догадался выйти с несогласованной ни с кем публикацией, в которой безапелляционно заявил, что новые финансовые вливания государства в airBaltic неизбежны!

В ожидании стратегического инвестора

Но и это еще не все. Накануне своей зачистки К. Васкс, словно напрашиваясь на снятие с должности, начал критиковать политиков за неспособность принимать нужные решения.

Итог был закономерен. Правда, члены совета решили с акционером разойтись миром — согласно подписанному документу, Клавс Васкс, Каспарс Озолиньш и Андрис Лиепиньш покидают свои должности не сегодня и не завтра, а 11 февраля.

За эти три недели, как можно предположить, airBaltic уже заключит договор со стратегическим инвестором (судя по всему, с немецкой Lufthansa) о продаже небольшой части акций. Опять–таки по слухам, Lufthansa приобретет порядка 10 процентов акций airBaltic.

Правда, возникает логичный вопрос: почему же инвестор в этом случае постоянно именуется стратегическим? Невозможно стать стратегическим инвестором, имея всего 10 процентов акций. Рискнем предположить, что уже готов план, согласно которому немецкая авиакомпания купит львиную долю акций чуть позже — уже когда airBaltic выйдет на биржу.

Это произойдет, если верить руководству латвийской авиакомпании, в конце весны — начале лета.

Кстати, Васкс и председатель правления airBaltic Мартин Гаусс говорят о выходе на биржу уже несколько лет. А воз и ныне там…

Любопытно: сообщение о том, что члены совета согласились сложить с себя полномочия, появилось накануне внеочередного акционерного собрания. Таким образом, само собрание было пустой формальностью — акционеры просто приняли к сведению свершившееся. При этом нигде не прозвучало, будет ли выплачена членам совета за "добровольный" уход компенсация и в каком размере.

Очередное последнее предупреждение

Так или иначе, но после 11 февраля у латвийской авиакомпании появится новый совет — или временный, или постоянный. Впрочем, как резонно замечают инвесторы, от смены совета финансовая ситуация в airBaltic не изменится. К тому же, кажется, реальной ситуацией в национальной авиакомпании не владеет даже держатель капитала — Министерство сообщения.

Заметим, что по инициативе входящего в правительство Союза зеленых и крестьян на заседании коалиционного совета в понедельник как раз обсуждалась реальная ситуация в авиакомпании. Докладывал глава Минсообщения Каспарс Бришкенс.

По неофициальной информации, за последнее время он дважды имел тяжелый разговор с премьером: Эвика Силиня требовала, во–первых, отозвать членов совета, во–вторых, вплотную заняться изучением ситуации в airBaltic, и в–третьих, подключиться к переговорам со стратегическим инвестором. Если министру не удастся справиться с этими заданиями, то, похоже, премьеру все–таки придется уговаривать "прогрессивных" согласиться на замену министра сообщения.

Между тем экономисты весьма критически оценивают все происходившее и происходящее в нашей национальной авиакомпании.

Трагический конец?

"Сага с airBaltic приближается к своему завершению, и конец будет трагическим. Нынешний бизнес–план с покупкой сперва 50 самолетов был авантюрой. В утверждении этого плана участвовал тогдашний член совета airBaltic господин Бришкенс (!). Потом, почувствовав вкус денег, план увеличили до 100 самолетов. Как видим, некомпетентность, безответственность и халатность министров сообщения, госсекретарей, членов совета airBaltic привели к потери государством почти 600 миллионов евро", — прокомментировал ситуацию экс–вице–президент "Латвияс дзелзцельш" Айварс Стракшас.

"Господин Васкс весьма легко покинул свой пост, поскольку, согласно его же декларации, он еще трудится одновременно в восьми местах! Как это вообще возможно?! И за что же отвечает совет? Разве члены совета не должны контролировать правление? Почему они допустили этот странный бизнес с закупкой в лизинг дорогущих самолетов с последующей их сдачей в аренду другим авиакомпаниям?!

Я не могу понять: у нас национальная авиакомпания или просто фирмочка по сдаче самолетов в аренду?! Сама авиакомпания признает, что убытки за 9 месяцев составили 49 миллионов, значит, по итогам года будет еще больше. И никаких последствий! При этом председатель правления не только остается на своей должности, но еще и продолжает получать в год около 1 миллиона евро.

Тот же руководитель авиакомпании обещал, что государству, то есть нам, налогоплательщикам, будут возвращены все вложенные в спасение авиакомпании бюджетные деньги — 571 миллион. Сейчас же мы узнаем, что деньги списали с баланса, то есть они истрачены и никто их возвращать не собирается. Скажите, мне одному кажется, что здесь уже пора поработать правоохранительным органам?" — заявил доктор экономики Илья Герчиков.

Опять залезут в карман к налогоплательщикам?

Ну, до правоохранительных органов дело пока не дошло, а вот парламентское расследование вполне возможно. Об этом в прямом эфире Латвийского ТВ заявил во вторник председатель сеймовской фракции Союза зеленых и крестьян Харийс Рокпелнис.

Он также предположил, что вопрос об ответственности за происходящее членов правления все равно всплывет.

Между тем пока неясно, удастся ли на сей раз снова спасти авиакомпанию и какими деньгами — только частных акционеров или снова бюджетными средствами (покупка 25% акций и т. п.)?

#airbaltic
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (3)

  • MiU
    Made in USSR
    24-го января

    Не удивлюсь, если решение уволить Гавса было принято и одобрено ещё в прошлом году, но оно случайно попало в раздел СПАМ в е-мейле Погремушки... И теперь всё останется, как есть... :-)

    0
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    23-го января

    Не, трындец котёнку-"Накануне своей зачистки К. Васкс, словно напрашиваясь на снятие с должности" Этот своей хитрозадостью всё просёк и решил свалить пред тем, как всё грохнется со скрипом. Доведут до дыр и продадут конкурентам за три копейки, оставив, может чуть акций себе.

    16
    0
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    Димдимыч Серыйволкович
    23-го января

    А что продавать? самолёты в лизинге имущество заложено растравщикам из Лондона эта компания пустышка требующая постоянного вливания.

    14
    0

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