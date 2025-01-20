Полетели головы: в отставку отправлено руководство авиакомпании airBaltic

В состав совета входят Клавс Васкс, Андрис Лиепиньш, Каспарс Озолиньш и Ларс Туссен. Из них первый трое покинут свои должности. Туссен останется.

Снимать гендиректора airBaltic Мартина Гаусса Минсообщения не решилось.

Планировалось, что работа совета будет оценена на собрании акционеров "airBaltic", запланированном на вторник, 21 января, однако Минсообщения не стало тянуть резину.

Пока решено, что текущий состав совета продолжит исполнять свои обязанности до следующего собрания акционеров, запланированного на 11 февраля, чтобы "обеспечить ответственную и организованную передачу управления компанией".

На февральском собрании планируется избрать новый состав совета.

Заявление об уходе уже подписали председатель совета airBaltic Васкс и члены совета Озолиньш и Лиепиньш.

Почему их уволили

Что же касается отставленных членов совета, то глава Минсообщения предъявил по меньшей мере три претензии:

Первая — невыполнение обещаний о сроках вывода акций airBaltic на биржу.

Вторая — невыполнение обещания о возврате государству средств, вложенных в авиакомпанию во время ковида.

Третья — несогласованные с правлением и с акционером (Министерством сообщения) заявления по поводу будущего авиакомпании. Напомним, что К. Васкс в начале января вышел с публичным заявлением о том, что государство не сможет увернуться от новых вложений в авиакомпанию.

Кто они такие

Информация на сайте airBaltic свидетельствует, что Ваcкс с 2021 года является председателем совета Tet (бывший Lattelecom), ранее занимал должности в банке Citadele (бывший банк Parex) и других крупных организациях. Кроме того, Васкс занимал должности председателя правления и члена правления ООО "Latvijas garantiju aģentūra".

Лиепиньш с 2019 года является членом совета ГАО "Latvijas dzelzceļš", а с 2022 года - членом совета ООО "Rīgas nami". До этого он был членом совета АО "Latvenergo" и "airBaltic", а также председателем совета в Рижском аэропорту. С 2001 по 2014 год был заместителем госсекретаря Министерства экономики.

Озолиньш с 2019 года является членом правления ООО "LVR Flote", он также был членом совета ГАО "Latvijas valsts meži" и с 2013 года по 2019 год - госсекретарем в Министерстве сообщения. У него многолетний опыт работы на руководящих должностях в транспортной отрасли, в том числе в Управлении Вентспилсского свободного порта, Управлении Рижского свободного порта, "Latvijas dzelzceļš" и Рижском аэропорту.

В общем, уволенные фунционеры не пропадут.

Что дальше

Латвийскому государству пока принадлежит 97,97% акций airBaltic. В свою очередь датскому предпринимателю Туссену – 2,03%.

Государство хочет оставить себе не менее 25% плюс одну акцию авиакомпании.

По предварительным данным, стратегическим инвестором "airBaltic" может стать немецкая авиакомпания Lufthansa, которая первоначально получит около 10% акций. В свою очередь 65% планируется продать на бирже.

Справедливости ради следует отметить, что разговоры о выходе на биржу ведутся уже несколько лет. Но толку пока никакого.