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Отец баррикад 1991 года заявил, что Латвия совершенно не готова к войне 3

Наша Латвия
Дата публикации: 23.01.2025
BB.LV
Отец баррикад 1991 года заявил, что Латвия совершенно не готова к войне
ФОТО: LETA

Одиссей Костанда, депутат Верховного Совета ЛР в 1991 году стал отцом знаменитых баррикад. В беседе с замредактора Neatkarīgā Элитой Вейдемане он рассматривает насущный вопрос — можем ли повторить, в случае чего.

«На баррикады сегодня? Неподготовленные? Без оружия? Сегодня нам предстоит сражаться с оружием в руках. Но общество к этому не готово. В Украине сегодня идет война, использующая методы Второй мировой. Машина против машины, человек против человека. И тут на Западе озарилось: никто ни к чему подобному не готовился! Возможны лишь некоторые условные карательные экспедиции. Ни одна западная армия не была готова к обычной войне, потому что все думали, что так больше никто не воюет! Россия тратит около трех миллионов артиллерийских снарядов в месяц — неважно, производят они их сами или покупают у партнеров. Европа не может произвести миллион снарядов. Так о чем мы говорим? О развитой экономике Запада? Запад производит костюмы, платья, парфюмерию – все замечательно и качественно, но войну с этим не выиграешь. Военной промышленности фактически нет. И то, что мы начинаем призывать на военную службу сотни молодых людей, ситуацию не решает. Необходимо предпринять гораздо более быстрые шаги. Кроме того, люди должны быть морально и физически готовы защитить свою страну».

«Вопрос должен быть в следующем: готовы ли мы защитить свою страну? Я до сих пор так считаю. Но наша способность сделать это ограничена. У нас нет ни военных навыков, ни боеприпасов и оружия. Не нужно даже быть военным, чтобы это понять. Если человека спросят: ты готов защитить Латвию? Он отвечает: я, да! А с чем ты, человек, защитишь свою Латвию? С лопатой?»

«Противовоздушной обороны у нас нет, - констатирует О.Костанда. - В начале войны мы передали украинцам устаревшие средства ПВО. С другой стороны, Польша – наш самый сильный сосед и партнер. Военная подготовка в Польше очень интенсивная, и в школах речь идет не только об обороне и патриотизме: учеников учат, например, стрелять. У них есть хорошие результаты, которые показывают: польское общество готово защищать страну. Когда вы научитесь защищать себя, защищать свою семью и своих близких, вы научитесь защищать свое государство...

Помимо всего этого, производство и закупка вооружений. Хотя бы из Южной Кореи. Но у нас есть какая-то загадочная бюрократия, процедуры закупок и оперативные группы. И никто не в состоянии решить и ускорить эти вопросы. Мы топчемся на месте, легкомысленно думаем – ой, все будет хорошо, и 5-я статья НАТО нас защитит. Кто-то придет, все наладит и поможет нам здесь. Мы просто будем выполнять функции принимающей страны, придут силы НАТО, мы им суп сварим, котлеты поджарим, а они обо всем остальном позаботятся. Нет, дорогие мои, мы должны уметь защитить себя. Надо серьезно начинать готовить молодежь, и делать это нужно в школах. Понять, почему они должны защищать свою Родину».

Ну а уроки истории, признал бывший преподаватель и военный реконструктор Костанда, нынче в ЛР - «на нулевом уровне», и это еще мягко сказано.

#война #оборона #баррикады
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    23-го января

    все на Восточный фронт!!! хватит жопы греть в Риге!

    18
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    23-го января

    Угу. Всех заборем числом.

    16
    1
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    23-го января

    Прежде чем тратить огромные деньги на оборону, нужно создать для людей такой уровень жизни, который они захотят защищать. имярек

    40
    1

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