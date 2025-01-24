NKMP сообщает, что памятник Свободы в результате беспорядков не пострадал. «А мочу смыли?», спрашивают люди

«Наш инспектор Рижского региона сегодня утром визуально осмотрел Памятник Свободы, и мы можем подтвердить, что в результате вчерашних беспорядков, устроенных футбольными фанатами, памятник не пострадал. Чтобы быть полностью уверенными, мы проведем дополнительное обследование днем, когда будет больше света», — сообщает Национальный совет по культурному наследию (NKMP) в социальных сетях. Вопросы на этом, впрочем, не заканчиваются.

Labrīt! Mūsu Rīgas reģiona inspektors šorīt vizuāli apsekojis Brīvības pieminekli un varam apstiprināt, ka piemineklis vakardien futbola fanu izraisītajos nemieros nav cietis. Pilnīgai pārliecībai veiksim papildus apsekojumu pa dienu, kad būs vairāk gaismas. pic.twitter.com/ac24Rxx5Zb — NKMP (@Mantojums) January 24, 2025

Вчера, когда в социальных сетях начали распространяться фотографии и видео очевидцев беспорядков фанатов голландского футбольного клуба «Аякс Амстердам», среди них были фотографии, на которых запечатлено осквернение Памятника Свободы – на памятник многократно мочились.

«То есть, впредь писать там можно?», - недоумевает один из пользователей.

«Морально унижен», - считает другой.

«А мочу вы смыли?», - интересуется еще один.

Как сообщалось ранее, в четверг вечером болельщики нидерландского футбольного клуба «Аякс» устроили беспорядки в центре Риги и, предположительно, повредили памятник Свободы пиротехническими изделиями. Это подтверждают публикации очевидцев в социальных сетях и размещенные видеозаписи.

Очевидцы сообщили, что сотни болельщиков вели себя хулигански у памятника Свободы, запускали фейерверки, которые попадали как в людей, так и в сам памятник, причиняя ему ущерб.

Латвийское телевидение (LTV) сообщило, что в результате нападения агрессивных фанатов пострадал журналист LTV Давидс Фрейденфелдс. По его словам, когда он приблизился к фанатам, у него отобрали телефон, а затем начали избивать ногами. В итоге нападавшие его отпустили, и журналист не получил серьезных травм.

Тем временем Государственная полиция заявила агентству LETA, что фанаты были шумными, но серьезных инцидентов зафиксировано не было.