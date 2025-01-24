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NKMP сообщает, что памятник Свободы в результате беспорядков не пострадал. «А мочу смыли?», спрашивают люди 4

Наша Латвия
Дата публикации: 24.01.2025
BB.LV
NKMP сообщает, что памятник Свободы в результате беспорядков не пострадал. «А мочу смыли?», спрашивают люди

«Наш инспектор Рижского региона сегодня утром визуально осмотрел Памятник Свободы, и мы можем подтвердить, что в результате вчерашних беспорядков, устроенных футбольными фанатами, памятник не пострадал. Чтобы быть полностью уверенными, мы проведем дополнительное обследование днем, когда будет больше света», — сообщает Национальный совет по культурному наследию (NKMP) в социальных сетях. Вопросы на этом, впрочем, не заканчиваются.

Вчера, когда в социальных сетях начали распространяться фотографии и видео очевидцев беспорядков фанатов голландского футбольного клуба «Аякс Амстердам», среди них были фотографии, на которых запечатлено осквернение Памятника Свободы – на памятник многократно мочились.

«То есть, впредь писать там можно?», - недоумевает один из пользователей.

«Морально унижен», - считает другой.

«А мочу вы смыли?», - интересуется еще один.

Как сообщалось ранее, в четверг вечером болельщики нидерландского футбольного клуба «Аякс» устроили беспорядки в центре Риги и, предположительно, повредили памятник Свободы пиротехническими изделиями. Это подтверждают публикации очевидцев в социальных сетях и размещенные видеозаписи.

Очевидцы сообщили, что сотни болельщиков вели себя хулигански у памятника Свободы, запускали фейерверки, которые попадали как в людей, так и в сам памятник, причиняя ему ущерб.

Латвийское телевидение (LTV) сообщило, что в результате нападения агрессивных фанатов пострадал журналист LTV Давидс Фрейденфелдс. По его словам, когда он приблизился к фанатам, у него отобрали телефон, а затем начали избивать ногами. В итоге нападавшие его отпустили, и журналист не получил серьезных травм.

Тем временем Государственная полиция заявила агентству LETA, что фанаты были шумными, но серьезных инцидентов зафиксировано не было.

#футбол #происшествия #памятники
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Комментарии (4)

  • AK
    Anton Kvaskov
    25-го января

    Друзья....У всех из нас есть друзья или знакомые латыши.Пожалуста,относитесь к памятнику Свободы уважительно.

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  • 25-го января

    как обычно сами себя защитить не могут

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го января

    О ужасссс!!! Обоссали! Святыню!!! 😳😭 🤣ахаха ржунемагу

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  • JL
    Janina LV
    24-го января

    А что тут обижаться, когда хозяин приезжает всегда праздник хочет. Ну и в морду это обычное дело. Так было 10 лет обратно, и будет через 100 лет. А что он хотел, они привыкли, безнаказанно тиктоки с пенсионерами снимать и у посольства факи показывать и всех посылать.

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