«Вот так выглядит наш латвийский флаг на улице Таллинас 20 в Риге!», - пишет на «Доске жалоб» Валентина.

«На противоположной стороне улицы гордо реет во всей своей красе украинский флаг. Я не могу этого ни понять, ни принять. Печальное зрелище!», - недоумевает женщина.

Отметим, что к использованию государственного флага нужно относиться с большой ответственностью, поскольку закон запрещает использование поврежденного, грязного, выцветшего или иным образом непригодного к использованию флага Латвии.

За неуважение к национальному символу могут наказать не только юридических, но и физических лиц.

За открытое неуважение к государственному флагу Латвии полагается штраф в размере до 700 евро.