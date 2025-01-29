Доска жалоб: вот как выглядит наш латвийский флаг – я не могу этого понять и принять! 2 2294

Наша Латвия
Дата публикации: 29.01.2025
BB.LV
Изображение к статье: Доска жалоб: вот как выглядит наш латвийский флаг – я не могу этого понять и принять!

«Вот так выглядит наш латвийский флаг на улице Таллинас 20 в Риге!», - пишет на «Доске жалоб» Валентина.

«На противоположной стороне улицы гордо реет во всей своей красе украинский флаг. Я не могу этого ни понять, ни принять. Печальное зрелище!», - недоумевает женщина.

Отметим, что к использованию государственного флага нужно относиться с большой ответственностью, поскольку закон запрещает использование поврежденного, грязного, выцветшего или иным образом непригодного к использованию флага Латвии.

За неуважение к национальному символу могут наказать не только юридических, но и физических лиц.

За открытое неуважение к государственному флагу Латвии полагается штраф в размере до 700 евро.

#доска жалоб #символика
