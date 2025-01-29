«Вот так выглядит наш латвийский флаг на улице Таллинас 20 в Риге!», - пишет на «Доске жалоб» Валентина.
«На противоположной стороне улицы гордо реет во всей своей красе украинский флаг. Я не могу этого ни понять, ни принять. Печальное зрелище!», - недоумевает женщина.
Отметим, что к использованию государственного флага нужно относиться с большой ответственностью, поскольку закон запрещает использование поврежденного, грязного, выцветшего или иным образом непригодного к использованию флага Латвии.
За неуважение к национальному символу могут наказать не только юридических, но и физических лиц.
За открытое неуважение к государственному флагу Латвии полагается штраф в размере до 700 евро.
Оставить комментарий(2)