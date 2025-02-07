В Латвии сегодня зафиксировано на редкость высокое атмосферное давление, сообщили в Латвийском центре среды, геологии и метеорологии.

Сообщается, что в последний раз подобное происходило 10 лет назад.

«В Алуксне сегодня атмосферное давление достигло 1052,9 гПа или 789,7 мм рт. ст., что является самым высоким показателем за последние 10 лет.

Если обратиться к историческим данным, то самое высокое давление в Латвии было зафиксировано в 1907 году в Лиепае — 1065,9 гПа или 799,5 мм рт. ст.», - сказано в сообщении ЛЦСГМ.

Alūksnē šodien atmosfēras spiediens sasniedzis 1052,9hPa jeb 789,7mm Hg, tas ir augstākais pēdējo 10 gadu laikā. Aplūkojot vēsturiskos datus, augstākais spiediens Latvijā reģistrēts 1907. gadā Liepājā - 1065,9hPa jeb 799,5mm Hg.



— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) February 7, 2025

Вчера о резком росте показателей атмосферного давления в стране рассказывал в социальных сетях Мартин Бергштейнс, указывая, что быстрый рост давления продолжится до полудня пятницы.

Напомним, что оптимальным для человека считают нормальное атмосферное давление, которое равно 760 мм ртутного столба или 1013 гектоПаскалей (гПа). Оно создаёт комфортные условия, в которых люди чувствуют себя лучше, чем при более высоком или низком давлении.

Изменение в большую или меньшую сторону всего на 10 мм оказывает негативное влияние на самочувствие. Повышенное атмосферное давление негативно влияет на защитные функции организма путём уменьшения в крови количества лейкоцитов. Всё это существенно подрывает здоровье человека, делая его уязвимым к различным инфекционным заболеваниям.