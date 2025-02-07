Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Такого не было 10 лет! В Латвии продолжает повышаться атмосферное давление 2 2090

Наша Латвия
Дата публикации: 07.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: Такого не было 10 лет! В Латвии продолжает повышаться атмосферное давление

В Латвии сегодня зафиксировано на редкость высокое атмосферное давление, сообщили в Латвийском центре среды, геологии и метеорологии.

Сообщается, что в последний раз подобное происходило 10 лет назад.

«В Алуксне сегодня атмосферное давление достигло 1052,9 гПа или 789,7 мм рт. ст., что является самым высоким показателем за последние 10 лет.

Если обратиться к историческим данным, то самое высокое давление в Латвии было зафиксировано в 1907 году в Лиепае — 1065,9 гПа или 799,5 мм рт. ст.», - сказано в сообщении ЛЦСГМ.

Вчера о резком росте показателей атмосферного давления в стране рассказывал в социальных сетях Мартин Бергштейнс, указывая, что быстрый рост давления продолжится до полудня пятницы.

Напомним, что оптимальным для человека считают нормальное атмосферное давление, которое равно 760 мм ртутного столба или 1013 гектоПаскалей (гПа). Оно создаёт комфортные условия, в которых люди чувствуют себя лучше, чем при более высоком или низком давлении.

Изменение в большую или меньшую сторону всего на 10 мм оказывает негативное влияние на самочувствие. Повышенное атмосферное давление негативно влияет на защитные функции организма путём уменьшения в крови количества лейкоцитов. Всё это существенно подрывает здоровье человека, делая его уязвимым к различным инфекционным заболеваниям.

×
Читайте нас также:
#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
12
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео