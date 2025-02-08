Так что если вы в этом или следующем году запланировали смену счетчиков – имейте это в виду: ставьте сразу новые, чтобы потом снова не менять на «умные».

Решение вопроса возлагается на домоуправов

Решение подготовило Министерство экономики (МЭ). Чтобы при необходимости эти поправки проще было найти, приводим полное их название: поправки к правилам Кабинета министров «О минимальных требованиях к энергоэффективности эксплуатируемых зданий» от 10 декабря 2020 года № 730 / Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra noteikumos Nr. 730 "Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības".

Новое требование к счетчикам горячей воды такое:

к 1 января 2027 года данные со всех устройств должны считываться дистанционно – в случае если «установка таких устройств технически возможна и экономически оправдана»;

техническое и экономическое обоснование установки таких индивидуальных счетчиков оценивает управляющий зданием.

Что делать, если у вас старые счетчики

Индивидуальные счетчики, которые измеряют потребление горячей воды в каждой единице здания и были установлены до 12 октября 2025 года, могут еще поработать – для такого оборудования установлен переходный период.

Но и эти устройства должны быть обеспечены возможностью удаленного считывания или заменены на удаленно считываемые до 1 января 2027 года, «если это экономически обосновано».

Также с 12 октября 2025 года все новые индивидуальные счетчики потребления горячей воды в каждой единице здания сразу должны быть дистанционными.

Зачем это нужно?

В аннотации к поправкам МЭ поясняет: установка устройств дистанционного считывания «предоставит всем владельцам квартир точную и прозрачную информацию, будет способствовать экономии тепловой энергии и частично решит проблему с выявлением причин потерь воды».

В переводе с языка чиновников на простой разговорный это означает, что «подкручивать» данные потребления горячей воды в квартирах станет намного сложнее.

Как известно, старые счетчики, которые до сих пор устанавливаются в квартирах, легко «тормозятся» с помощью магнитов – до недавнего времени их можно было купить, к примеру, на Латгальском рынке в Риге за 10–15 евро. В итоге появляется огромная разница: данные по воде, которые подают жильцы в домоуправление, гораздо меньше, чем общее потребление всего дома. И эту разницу приходится оплачивать всему дому.

Но, как указывает МЭ, после вступления в силу новых правил «потребление будет фиксироваться одновременно во всех квартирах, а в счетах будет отражена оплата владельцев квартир за фактическое индивидуальное потребление горячей воды».

Ибо для считывания данных с устройств дистанционного считывания не требуется доступ к отдельным квартирам или помещениям.

Счетчики тепла тоже будут «читаться» удаленно!

Также правительство внесло изменения «О минимальных требованиях к энергоэффективности эксплуатируемых зданий» и «О порядке определения, расчета и учета доли оплаты каждого собственника жилого дома за услуги, необходимые для содержания жилого дома», касающиеся системы отопления.

Как и в случае со счетчиками учета горячей воды, индивидуальные устройства в системе отопления должны обеспечивать удаленное считывание данных.

Но поскольку в реальной жизни счетчики на батареях встречаются гораздо реже, чем счетчики горячей воды (они есть почти в каждой квартире), то здесь сроки не оговариваются. Да и в ряде случаев технически их невозможно установить. Поэтому речь идет о тех решениях, которые жильцам придется принимать при грядущих решениях о модернизации системы отопления в доме и квартире.

Министерство экономики отмечает, что до сих пор были определены два варианта индивидуального учета тепла: распределители тепла (так называемые аллокаторы) и счетчики тепловой энергии. Правила дополнили возможностью индивидуального учета тепла с помощью «установки системы определения потребления тепловой энергии», которая должна соответствовать требованиям владельцев жилых домов и правилам регулирования радиооборудования. Экономическое обоснование установки распределителей тепловой энергии, индивидуальных счетчиков потребления тепловой энергии и т.д. должно оцениваться управляющим жилым домом.