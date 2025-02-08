То, что доктор Абу Мери прописал: что происходит с ценами в аптеках Латвии 5 1809

Дата публикации: 08.02.2025
Господин Абу Мери любит все сравнивать с Литвой и Эстонией.

ФОТО: LETA

Лекарственное ценообразование, налоги, плата пресловутой "услуги фармацевта" — все это было в запросе оппозиционных парламентариев к главе Министерства здоровья. Как выяснил портал bb.lv из ответа министра от "Нового Единства", смутить его не получилось.

Прежде всего Хосам Абу Мери уверен, что Латвии не стоит стыдиться высоких цен на лекарства из–за чрезмерных налогов. Так как у нас ставка НДС для медикаментов составляет 12%, а вот в Литве 5% только для компенсируемых, а всем прочим стандартная ставка в 21%. В Эстонии, правда, 9% НДС для всех.

"На дискуссии о комплексном подходе к улучшению доступности лекарств уменьшением размера НДС медикаментам были различные мнения как среди самой отрасли, так и экспертов", — подчеркнули в Минздраве. Потому вопрос переложили на Основные направления государственной налоговой политики до 2027 года, которые еще можно подработать.

Однако Минфин уже подсчитал, что если бы НДС на лекарства был снижен до 5%, то в 2025 году было бы "негативное финансовое воздействие на государственный бюджет в размере 33 миллионов евро". Это же кошмар — целая треть средств, которые Латвия тратит на находящихся у нас граждан Украины!

Что же касается пресловутых 0,75 евро на "услуги фармацевтов", то Минздрав вежливо напомнил, что тут вообще–то он и сам приплачивает аптекам — с 2025 года и впоследствии ежегодно по 9 482 256 евро.

Что удивительно, по программе 20.00.00 "Осуществление мероприятий ухода за здоровьем". Хотя в данном случае за счет налогоплательщиков дважды — из их личных кошельков и опосредованно из бюджета, финансируется розничная торговля лекарствами.

Согласно данным ведомства, с 1 января произошло понижение цен на 3000+ медикаментов. Особенно это затронуло дорогие препараты, стоимостью от 100 евро — некоторые подешевели аж на 83 процента. В целом же сокращение в среднем достигло 18%.

Но вот что расстраивает — так это повышение цен на самые дешевые лекарства. Цена сердечного лекарства бисопролола от производителя, к примеру, всего 0,33 евро. Показаниями для назначения бисопролола являются артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, нарушения сердечного ритма. Но вот повышение его цены местами достигло 1,2 евро — то есть вчетверо выше себестоимости!

"Еще раз обращаем внимание, что новая модель наценок на лекарства разработана, чтобы уравновесить цены медикаментов в Балтии", — подчеркивается в письме Х. Абу Мери в Сейм.

Ну да, а мы–то думали — дабы помочь пациентам…

Для справки: Новая модель

С этого года в Латвии действует новая модель ценообразования на лекарства, в соответствии с которой за распространение одной упаковки рецептурных лекарств установлена фиксированная наценка в размере 0,50 евро, а также введена плата за обслуживание рецептов.

Теперь жители платят 75 центов за рецепт, еще 75 центов крупным аптекам за обслуживание каждого рецепта платит государство, а каждая единственная аптека в населенном пункте получает от государства 1,75 евро за рецепт.

Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
