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Вот это расценки! Рига платит за содержание воробья в приюте 100 евро в день 2

Наша Латвия
Дата публикации: 10.02.2025
LETA
Вот это расценки! Рига платит за содержание воробья в приюте 100 евро в день

На уход за бродячими и дикими животными Рижское самоуправление выделяет более 300 000 евро в год, и львиная доля суммы идет на оказание помощи пострадавшим птицам.

В прошлом году за это было заплачено более 80 000 евро, сообщила в воскресенье передача Латвийского телевидения "de facto". За одну птицу до сих пор приходилось платить в среднем 116 евро, однако в заключенном в этом году договоре ООО "Sociālais uzņēmums Zoopolicija.lv" подняло расценки вдвое.

Долгие годы заботу о пострадавших на территории столицы животных самоуправление возлагало на ветеринарную клинику доктора Бейнертса. Три года назад ее обошло в конкуренции общество "Dzīvnieku pansija Ulubele", которое возглавляет Илзе Джонсоне, и с тех пор другие претенденты на конкурсы заявок не подавали. Цена предлагаемой услуги пошла вверх. В 2021 году сумму (139 000 евро без НДС), перечисленную самоуправлением за три года, "Ulubele" потратило уже к середине срока. И в следующей закупке в 2023 году, которую выиграла компания "Sociālais uzņēmums Zoopolicija.lv" с "Ulubele" в качестве субподрядчика, деньги закончились раньше, чем планировалось. Поданное же "Зоополицией" осенью прошлого года предложение было настолько дорогим, что муниципалитет решил прекратить закупку, выделив уход за дикими животными в отдельную закупку, а звонки жителей обслуживает сам.

Анализ показал, что среди пострадавших преобладают не собаки и кошки, а дикие животные, 80% из которых - птицы. В прошлом году Рижское самоуправление оказало помощь 711 птицам, что обошлось в 83 000 евро, то есть в среднем в 116 евро за одну птицу. "Заключенные ранее контракты позволяют исполнителю эластично реагировать на ситуацию и в тот момент, когда, например, поступает много звонков о диких птицах, заниматься сбором диких птиц, в итоге договор условно выполняется. Но при этом не решается проблема собак и кошек", - отметил председатель комитета Рижской думы по жилью и окружающей среде Виестурс Зепс.

Lsm.lv

#рига #птицы #приюты
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • MT
    Michael T.
    10-го февраля

    а теперь, сколько дают пособие на одного ребенка...25 евро МЕСЯЦ !!! Матом ругаться уже нет сил...БЕЗДАРИ

    20
    0
  • Ч
    Чангл
    10-го февраля

    Ск. Я один понимаю какой идёт распил денег? Дайте мне 15 воробьев и я работать не буду

    25
    0

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