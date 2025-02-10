Вот это расценки! Рига платит за содержание воробья в приюте 100 евро в день

В прошлом году за это было заплачено более 80 000 евро, сообщила в воскресенье передача Латвийского телевидения "de facto". За одну птицу до сих пор приходилось платить в среднем 116 евро, однако в заключенном в этом году договоре ООО "Sociālais uzņēmums Zoopolicija.lv" подняло расценки вдвое.

Долгие годы заботу о пострадавших на территории столицы животных самоуправление возлагало на ветеринарную клинику доктора Бейнертса. Три года назад ее обошло в конкуренции общество "Dzīvnieku pansija Ulubele", которое возглавляет Илзе Джонсоне, и с тех пор другие претенденты на конкурсы заявок не подавали. Цена предлагаемой услуги пошла вверх. В 2021 году сумму (139 000 евро без НДС), перечисленную самоуправлением за три года, "Ulubele" потратило уже к середине срока. И в следующей закупке в 2023 году, которую выиграла компания "Sociālais uzņēmums Zoopolicija.lv" с "Ulubele" в качестве субподрядчика, деньги закончились раньше, чем планировалось. Поданное же "Зоополицией" осенью прошлого года предложение было настолько дорогим, что муниципалитет решил прекратить закупку, выделив уход за дикими животными в отдельную закупку, а звонки жителей обслуживает сам.

Анализ показал, что среди пострадавших преобладают не собаки и кошки, а дикие животные, 80% из которых - птицы. В прошлом году Рижское самоуправление оказало помощь 711 птицам, что обошлось в 83 000 евро, то есть в среднем в 116 евро за одну птицу. "Заключенные ранее контракты позволяют исполнителю эластично реагировать на ситуацию и в тот момент, когда, например, поступает много звонков о диких птицах, заниматься сбором диких птиц, в итоге договор условно выполняется. Но при этом не решается проблема собак и кошек", - отметил председатель комитета Рижской думы по жилью и окружающей среде Виестурс Зепс.

Lsm.lv