В Риге грядет новая ликвидация и реорганизация школ и детсадов

В новом учебном году в Риге планируется ликвидировать две основные школы и провести реорганизацию других образовательных учреждений, сказано в подготовленном муниципалитетом проекте решения, который еще должен быть рассмотрен профильной комиссией и Рижской думой, пишет ЛЕТА.

Как поясняют в самоуправлении, изменения направлены на эффективное использование ресурсов и являются частью мероприятий по совершенствованию сети образовательных учреждений Риги в этом году.

С началом нового учебного года планируется ликвидировать Рижскую Чиекуркалнскую основную школу, присоединив ее к Рижской 45-й средней школе, что обеспечит преемственность программы общего образования основной школы.

Также предполагается ликвидация Рижской 46-й основной школы, которая будет объединена с Рижской 31-й средней школой с аналогичной целью сохранения преемственности образовательной программы.

Кроме того, в 2026 году Рижская 31-я средняя школа должна быть объединена с Рижской Ринужской средней школой, а Рижская 74-я основная школа – с Рижской 64-й средней школой.

Изменения в этом году коснутся и ряда детских садов. С началом нового учебного года планируется ликвидировать Рижское 66-е дошкольное образовательное учреждение, присоединив его к Рижскому 49-му дошкольному учреждению. При этом детский сад будет переименован в Рижский Сканстский детский сад, который обеспечит преемственность образовательных программ обоих учреждений.

Также в новом учебном году планируется открыть Рижский Вальдорфский детский сад по адресу ул. Балтая, 15, который возьмет на себя реализацию дошкольной образовательной программы Рижской Вальдорфской школы.

Помимо этого, с 31 августа планируется ликвидировать Рижскую школу борьбы имени Кришьяниса Кундзиньша, объединив ее с Рижской спортивной школой «Ридзене», которая должна обеспечить преемственность программ профессионального спортивного образования.