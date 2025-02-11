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В Риге грядет новая ликвидация и реорганизация школ и детсадов 2

Наша Латвия
Дата публикации: 11.02.2025
BB.LV
В Риге грядет новая ликвидация и реорганизация школ и детсадов
ФОТО: LETA

В новом учебном году в Риге планируется ликвидировать две основные школы и провести реорганизацию других образовательных учреждений, сказано в подготовленном муниципалитетом проекте решения, который еще должен быть рассмотрен профильной комиссией и Рижской думой, пишет ЛЕТА.

Как поясняют в самоуправлении, изменения направлены на эффективное использование ресурсов и являются частью мероприятий по совершенствованию сети образовательных учреждений Риги в этом году.

С началом нового учебного года планируется ликвидировать Рижскую Чиекуркалнскую основную школу, присоединив ее к Рижской 45-й средней школе, что обеспечит преемственность программы общего образования основной школы.

Также предполагается ликвидация Рижской 46-й основной школы, которая будет объединена с Рижской 31-й средней школой с аналогичной целью сохранения преемственности образовательной программы.

Кроме того, в 2026 году Рижская 31-я средняя школа должна быть объединена с Рижской Ринужской средней школой, а Рижская 74-я основная школа – с Рижской 64-й средней школой.

Изменения в этом году коснутся и ряда детских садов. С началом нового учебного года планируется ликвидировать Рижское 66-е дошкольное образовательное учреждение, присоединив его к Рижскому 49-му дошкольному учреждению. При этом детский сад будет переименован в Рижский Сканстский детский сад, который обеспечит преемственность образовательных программ обоих учреждений.

Также в новом учебном году планируется открыть Рижский Вальдорфский детский сад по адресу ул. Балтая, 15, который возьмет на себя реализацию дошкольной образовательной программы Рижской Вальдорфской школы.

Помимо этого, с 31 августа планируется ликвидировать Рижскую школу борьбы имени Кришьяниса Кундзиньша, объединив ее с Рижской спортивной школой «Ридзене», которая должна обеспечить преемственность программ профессионального спортивного образования.

#школа
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Комментарии (2)

  • JB
    Janis Berzin
    11-го февраля

    Деоккупация, декоммунизация, десоветизация продолжается! Назад в ульманисовскую Латвию - кунгсы уже есть и полуграмотные холопы прилагаются.

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  • А
    Андрей
    11-го февраля

    "Также предполагается ликвидация Рижской 46-й основной школы, которая будет объединена с Рижской 31-й средней школой с аналогичной целью сохранения преемственности образовательной программы. Кроме того, в 2026 году Рижская 31-я средняя школа должна быть объединена с Рижской Ринужской средней школой"

    Если кто не в курсе - это ВСЕ школы в Вецмилгрависе!!! 31-я - это исконно латышская - белая и в центре района. Ринужская (она же гимназия?) - немного в сторонке. Некогда - с русским языком обучения. Директор в последние годы был замечен с завялениями в публичном инфо.пространстве с про-правительственными речами или типа того. Но, как мы видим, это ему не помогло. 46-я - почти рядом с 31-й - буквально несколько сотен метров. Исконно была с русским языком обучения. Рядом с ней некогда была 81-я, но в первые годы не-зависимости была объединена с 46-й. В итоге имеем 4 здания школы, стадионы, подсобные помещения и т.д. И как планируют "отобрать и поделить"? Сколько зданий останется школьникам, а сколько уйдёт в фонд неиспользуемой недвижки, чтобы отлежавшись, быть проданной на аукционе или сданной в аренду за долю малую?

    "с ... целью сохранения преемственности образовательной программы" Это как? В чём преемственность? Или в каких-то школах какое-то не то образование? Или теперь так называется - перевод на латышский язык обучения? Так уже всё, ку-ку! Поезд приехал - следующий последний, когда дети уже свой родной язык будут изучать только "через стекло" - в смысле на факультативах и кружках СВЕРХ школьной программы. Т.е. нулевыми (недосып) или дополнительными (перегруз) уроками. Из-за такого расклада - часть школьников отказываются. На что и был сделан уклон реформаторами. А кто-то им даже никакого саботажу не устроил. А могли, имея админ. ресурс.

    Реформаторам: Не боитесь перегнуть пружину? А то ведь, у неё есть обратный ход. Чем сильнее растягивать - тем больнее по лбу!

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