Рижан загоняют в чистое будущее: автовладельцам и бизнесу Риги готовят «сюрприз»

Умеют же у нас озадачить население там, где никто не ждал подвоха! Недавно озвученная идея создания в Риге зон с низким уровнем выбросов из этой серии. Если такие зоны действительно появятся, многих рижан ждут не самые приятные перемены.

Ты нам тут не дыми!

Как объявили недавно городские власти, для улучшения качества воздуха в Риге столичная дума рассматривает возможность создания в городе зон с низким уровнем выбросов.

Судя по тому, что было озвучено, подобные зоны могут появиться в Старой Риге и историческом центре столицы. «Создание зон с низким уровнем выбросов означает, что в городе будут районы с ограничениями на движение дизельных автомобилей», – огорошили население рижские власти.

В Латвии машины с дизельными моторами пользуются особой популярностью. По данным Департамента безопасности дорожного движения (CSDD), в Латвии на 1 января 2025 года было зарегистрировано 219 тыс. легковых авто с бензиновыми двигателями и 523 тыс. – с дизельными. Электрических – только 9200.

Среди грузовых машин преобладание дизельных еще более внушительное – 97 тыс. дизелей против 2400 бензиновых.

Бизнесу тоже конец?

Таким образом, существенному большинству жителей Риги и страны хотят запретить приезжать в центр столицы своего государства. Кроме того, в историческом центре столицы все еще живут люди, если власти города этого не знают, и эти люди имеют свои автомобили. Им придется их менять на другие или же пересаживаться на велосипеды. А может, и вовсе отказываться от личного транспорта.

Наконец, в Риге все еще остался окончательно не задушенный столичными властями бизнес. Но теперь ему, видимо, точно придет конец, ведь коммерческий транспорт у нас тоже почти весь дизельный. Ресторанам, кафе, гостиницам, частным фирмам придется обновлять свой автопарк. Ну или закрывать свои лавочки.

Наш дизель

Пристрастие латвийского населения к дизельным авто кроется не в его патологической ненависти к окружающей среде, а в том, что это есть ответ на налоговую политику властей.

Правительство, регулярно повышая акцизы, загнало цены на топливо на невероятную высоту. Стоимость литра бензина или дизеля в Латвии совершенно неадекватна доходам населения. Это показывают любые исследования. Во многих странах Европы с более высокими доходами жителей топливо существенно дешевле, чем в Латвии.

В итоге наши люди выбирают дизель, так как расход топлива у дизельного двигателя на 20–30% ниже, чем у бензинового. Кроме того, и само дизельное топливо несколько дешевле из-за того, что производить его проще, чем бензин. Впрочем, в некоторых странах дизель бывает дороже, но исключительно по причине налоговой политики властей.

Дышите глубже!

Когда же нас собираются осчастливить чистым воздухом, когда наконец-то вдохнем полной счастья грудью? Пока рижские власти не спешат. Объявлено, что думский департамент городского развития заключил договор с консалтинговой компанией, которая разрабатывает план создания таких зон. Презентация результатов должна состояться в мае или июне. Раз так, то получается, что окончательные решения по этой теме будут принимать уже столичные власти нового созыва. Вполне возможно, что они будут настроены иначе по отношению к данной идее. Выборы в Рижскую думу пройдут в июне 2025 года.

Мы-то думали, что время хипстеров, столбиков и рисования велодорожек прошло, но нет, тенденция, похоже, долгосрочная. Нынешние власти, оказывается, тоже не понимают, чем жители Амстердама отличаются от жителей Риги и почему у нас велосипед не является самым желанным видом транспорта для населения. Или делают вид, что этого не понимают, продолжая подражать европейским столицам.

Чтоб как в Европе

Что касается европейского опыта, то да, уже во многих городах Европы ввели похожие зоны. Например, в центр Амстердама въезд дизельных автомобилей запрещен давно. Но заметим, что этот город будет сильно побогаче Риги и такую роскошь себе позволить может.

В Нидерландах подобные зоны есть также в Арнхеме, Гааге, Утрехте. Штраф, если заблудившийся дизель осмелится испортить воздух амстердамцам, составляет от 75 до 280 евро.

В Лондоне две такие зоны. Если автомобиль не соответствует предъявленным требованиям, въезд стоит 12,5 фунта стерлингов. Платить должны и жители этих зон. Интересно, что дизельные авто не подпадают под запрет, но они должны соответствовать стандарту Евро 6, то есть иметь низкий уровень выбросов. Штрафы – от 180 до 2 тыс. фунтов.

В британской столице есть также так называемая Зона заторов. Для езды в ней надо платить 15 фунтов в день.

В Германии ряд городов тоже имеет подобные экологические зоны. «Грязные» машины туда не пускают, а более «чистые» должны иметь наклейки, которые доказывают «чистоту». Штраф – 80 евро.

Юрмала опередила время

Многие не догадываются, что и в Латвии уже есть город, который давным-давно взимает деньги с автомобилистов за загрязнение окружающей среды. Юрмала берет за въезд уже три евро с машины, причем если ранее надо было платить только в летний сезон, то сейчас – круглый год. Самим юрмальчанам портить воздух, однако, разрешается. Каким образом эти деньги улучшают экологию курортного города, непонятно. Разве что желающих посещать Юрмалу за такую стоимость стало, вероятно, меньше. Весьма сомнительно, что автовладельцы, узнав о трех евро, теперь отправляются в город на электричке или на велосипеде.

Кстати, некоторые уже сейчас предлагают ввести платный въезд в центр Риги, сделав парковки бесплатными, как в Юрмале. Пока такой эксперимент кажется рискованным, но кому-то, вероятно, он может и понравиться.

С прошлого года подобную политику начали проводить в Каунасе. Центр города был назван зоной пониженного загрязнения (sumažintos taršos zoną), и за въезд в эту зону надо платить два евро. При этом если вы оставили машину в этой зоне, заплатив в автомате за парковку, то платить пошлину не надо. Считается, что вы уже как бы внесли свой вклад в улучшение окружающей среды. Весьма гуманное отношение на самом деле. Посмотрим теперь, насколько улучшится воздух во втором литовском городе и не стало ли это просто очередным способом пополнения городского бюджета.