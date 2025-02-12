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«Учить латышскому нужно увлеченно» - в школы поступило новая «методичка» 1

Наша Латвия
Дата публикации: 12.02.2025
LETA
«Учить латышскому нужно увлеченно» - в школы поступило новая «методичка»

Для успешного обучения латышскому языку учителя должны стараться учить увлеченно и обеспечивать спокойную и деятельную атмосферу и позитивный климат в классе, таковы некоторые из рекомендаций, обобщенных в работе Агентства латышского языка (АЛЯ) "Мастерство латышского языка: как учить и учиться".

АЛЯ рассуждает, что умение осмысленно использовать методы и приемы обучения способствует позитивному настрою и интересу учащихся к учебному процессу, а однотипные уроки могут уменьшить их вовлеченность и мотивацию.

Специалисты агентства призывают учителей поделиться личными примерами "учебных ситуаций, связанных с увлечением и интересом". Это может быть одним из способов формировать мотивацию учащихся.

Для совершенствования организации учебного процесса, по мнению АЛЯ, желательны консультации, особенно о том, как активно привлекать к изучению латышского языка самих школьников. Говоря о школах, где больше учеников, у которых латышский не родной язык, АЛЯ рассуждает, что там в изучении языка могут помочь школьники, для которых латышский язык является родным: "их позитивное отношение, желание помочь и объяснить" могут создать мотивирующую и поддерживающую учебную среду.

АЛЯ подчеркивает, что необходимо не только обращать внимание на содержание обучения, но и заботиться о том, чтобы ученики чувствовали себя хорошо на уроках. Школьники охотно занимаются в спокойной и деятельной атмосфере, поэтому такие вопросы следует включать в занятия по повышению профессиональной квалификации учителей, рассуждают специалисты агентства.

Они призывают обеспечить учителям поддержку, чтобы те были более успешны при формировании положительного климата в классе "в контексте изучаемых языковых явлений". Умение задавать вопросы, в том числе провокационные, может заинтересовать и побудить школьников думать как творчески, так и критически, вызвать желание посещать конкретный урок и учиться у конкретного учителя, говорится в работе АЛЯ.

Агентство призывает педагогов учитывать и представления самих учеников о том, что и как они хотели бы учить, чему они придают ценность на уроках языка и что им кажется ненужным. Это позволит сформировать понимание реальных учебных потребностей школьников и их ожиданий, чтобы "совместно повысить достижения учащихся в ходе достойного сотрудничества обеих сторон".

АЛЯ указывает на потребность в конкретных инструментах поддержки для формирования понимания и эмпатии в отношении социального, лингвистического и культурного разнообразия семей школьников. Особенно, по мнению исследователей, это важно для школьников и родителей, родным языком которых не является латышский, которые относительно недавно приехали в Латвию или вернулись на жительство в Латвию из эмиграции.

Учителям приходится сталкиваться с необходимостью совершенствовать свои профессиональные навыки лингвистически и в плане культур в неоднородном классе, но не хватает соответствующей методики обучения, отмечает АЛЯ.

Как указывает агентство, ситуация с изучением латышского языка отличается в зависимости от того, учатся ли школьники, для которых латышский язык не является родным, в латышской школе или школе, которая ранее осуществляла образовательные программы нацменьшинств. На уроках со стороны школьников или учителей, впрочем, не наблюдалось негативного отношения к ученикам в зависимости от их родного языка или по каким-либо другим личным критериям.

"Успешная коммуникация - ключ к уважительному и плодотворному сотрудничеству", - отмечают исследователи, подчеркивая, что отношение семьи к школе и учителям влияет и на отношение ребенка к учебе.

По мнению АЛЯ, учителя нуждаются в большей профессиональной поддержке для преподавания латышского языка. Агентство призывает обеспечить на уровне школ, муниципальном или национальном уровне учителя-эксперта, который мог бы предоставлять учителям консультации и поддержку в вопросах методики языка, в том числе по преподаванию латышского языка как второго.

В качестве альтернативного решения АЛЯ предлагает создать профессиональную цифровую платформу для учителей латышского языка. Такую платформу могло бы координировать АЛЯ, привлекая экспертов, которые давали бы ответы на конкретные вопросы учителей по теме языка и языкознания.

В исследовании выделены и выводы, сделанные на других уроках. Учителям не хватает знаний, как реализовать интегрированное преподавание предмета и языка для школьников, для которых латышский язык не является родным. На уроках мало внимания уделяется толкованию, закреплению и использованию новых слов в разнообразных контекстах. Удостоилась критики и "деятельность классического учителя" - много говорить, в то время как ученики пассивно слушают или следуют инструкциям и выполняют задания.

Педагоги, целенаправленно занимающиеся языковыми вопросами по своему предмету, пришли к выводу, что уже в первый год после перехода на обучение полностью на латышском языке достижения школьников "очевидны", сказано в исследовании.

В ходе исследования были взяты интервью у девяти экспертов, проведен мониторинг 66 уроков, а также опрошено 100 учителей латышского языка, из которых 26 респондентов работают в школе, где реализуются программы нацменьшинств.

#латышский язык #школы
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    12-го февраля

    А сейчас это происходит так. Приходит русский ребенок к учительнице и просит объяснить, потому как не все понял, а учительница отвечает, когда научишься говорить на латышском и подходи, причем это не она такая сволочь, это инструкции запрещают ей разговаривать с детьми на русском языке.

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