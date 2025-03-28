Мошенники научились следить за владельцами собак и кошек через умные кормушки

В компании Kaspersky ICS CERT объяснили это тем, что на рынок часто поступают «сырые» продукты с недоработками и ошибками в коде.

«Например, мы обнаружили несколько уязвимостей в популярной умной кормушке для домашних животных. Недоработки позволяли злоумышленникам шпионить за владельцами и удаленно управлять устройством», — рассказал эксперт компании Владимир Дащенко.

По информации МВД, с помощью умных устройств аферисты могут планировать ограбления, выясняя планы жильцов и уточняя время, когда никого нет дома.

Чтобы не стать жертвой преступников, эксперты советуют сразу после покупки гаджета сменить установленные по умолчанию пароли, убедиться, что страница входа в настройки роутера не отображается в сети, настроить WPA2 в качестве шифрования для Wi-Fi, а также проверить пользовательское соглашение, в котором указано, какие данные собирает устройство и для каких целей.