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К счетчикам в домах Латвии прикрутят фильтры: кто за них заплатит? 1

Наша Латвия
Дата публикации: 14.02.2025
BB.LV
К счетчикам в домах Латвии прикрутят фильтры: кто за них заплатит?

В нынешний четверг, 13 февраля, Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к Закону об услугах водного хозяйства, которые призваны повысить точность счетчиков воды в многоквартирных жилых домах.

Точность — вежливость сантехников

Что изменилось: жильцы получили право — за свой счет, устанавливать механический фильтр для воды на входе воды в дом перед общим счетчиком.

Как указывается в аннотации к поправкам, это должно повысить и точность счетчиков воды, и качество воды.

Эти поправки необходимы, поскольку Центр защиты прав потребителей постановил: большое количество счетчиков воды являются неточными из–за механических примесей (или, говоря иначе, загрязнения). Но проблему можно решить, установив фильтры.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что неточность счетчиков воды считают значительной проблемой 34% муниципалитетов и 46% поставщиков.

Кто будет решать

Предполагается, что фильтры будут устанавливать в основном в многоквартирных домах, где сумма индивидуальных показателей квартир и общего потребления воды в здании не совпадает.

Расходы на установку фильтра должны нести сами жильцы дома. Но решение, нужны ли подобные расходы, во многом будет зависеть от самоуправлений.

"Согласно поправкам, местное самоуправление будет иметь право издавать обязательные для исполнения постановления, в которых можно будет определить, в каких случаях поставщик услуг может потребовать от пользователя организации установки, замены или обслуживания механического фильтра для воды," — указывает пресс–служба Сейма.

Поправки также требуют от правительства установить критерии для общественных зданий, в которых должен быть обеспечен бесплатный доступ к питьевой воде из централизованной системы водоснабжения, и процедуры контроля ее качества.

Мнение горводоканала

Столичные водопроводчики из R?gas ?dens сомневаются, что все это нужно.

"Мы не планируем требовать, чтобы все пользователи услуг в обязательном порядке устанавливали эти фильтры", — сообщил журналистам руководитель отдела контроля потребления Rīgas ūdens Дайнис Дрикшня.

#счетчики
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Антон Городницкий
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го февраля

    То есть поставщик продукта поставляет говёный товар, не соответствующий качеству и житель (не имея возможности сменить этих калоедов) должен собственным карманом "допиливать" продукт до приемлемого качества? Шикарно, млять. Во всём виноват потребитель, даже если ему подносят говна на лопате за цену торта.

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