Фармацевты подменят врачей: уже скоро аптекари выпишут рецепты, сделают прививки, возьмут материал для анализов

По решению Министерства здравоохранения Латвии аптеки с мая 2025 года начнут оказывать ряд новых услуг.

Что можно будет сделать в аптеках

Продлевать назначенные рецепты;

адаптировать лекарственные средства (в случае когда выясняется, что назначенного лекарства просто нет. – bb.lv );

вести контроль за лечением хронических больных;

проводить экспресс-тесты на капиллярную кровь или слюну;

определять уровень витамина D;

удалять клещей и отправлять их в лабораторию;

проводить вакцинацию против COVID-19;

определить уровень глюкозы в крови с помощью глюкометра, а также проверить уровень холестерина и триглицеридов в крови (триглицериды – это жиры, которые обеспечивают клетки энергией; анализ на уровень триглицеридов в крови помогает выявить нарушения обмена веществ, оценить риск сердечнососудистых заболеваний и т. д. – bb.lv).

Как собираются помогать диабетикам и гипертоникам

Пациентам, которым недавно были назначены лекарства для лечения долгосрочных проблем со здоровьем (гипертония, хроническая обструктивная болезнь легких или диабет II типа), будут предоставлять дополнительную поддержку, давать советы и рекомендации.

Также планируется создание виртуальной площадки для хранения данных, которые могут быть дополнены и самим пациентом, и лицом, осуществляющим уход, и фармацевтом – это позволит получить более полное представление о ходе терапии.

Рассматривается возможность дать право фармацевтам продлевать назначенную врачом терапию (для ежемесячного потребления) в случаях, когда хронический пациент пожизненно нуждается в рецептурных лекарствах, и продлевать медикаментозную терапию, например, в праздничные дни или когда пациент находится в другом городе и т.д.

Фармацевт сможет консультировать пациента по месту жительства о правильном использовании лекарства, побочных реакциях и взаимодействии с другими лекарственными препаратами (например, если пациент продолжает лечение на дому после стационара).

«Зам» врача?

С 1 мая 2026 года фармацевт может вносить коррективы в назначенные пациенту лекарственные препараты (лечение).

И будет иметь право при обращении к врачу, выписавшему лекарственное средство, скорректировать выписанный врачом рецепт путем изменения формы, времени или дозировки лекарственного средства.

А тем временем «на фоне»: лекарств не хватает!

Латвийская ассоциация семейных врачей бьет тревогу: за последний месяц обострилась проблема с нехваткой лекарств в Латвии. Состояние хронически больных ухудшается!

Президент ассоциации Алисе Ницмане-Айшпуре заявила журналистам, что в настоящее время недоступен целый ряд различных препаратов:

антибиотики,

средства от астмы,

антидепрессанты,

лекарства от гриппа для детей,

препараты для лечения заболеваний суставов и др.

Что делать? Дать аптекам возможность предлагать адекватную замену и контролировать, что из этого выйдет.

«В этом году дефицит больше!»

Представитель местной фармкомпании Лига Рыбкинска сообщила Латвийскому радио, что компания может поставлять только то, что получено от производителей:

– В прошлом году наблюдалась некоторая нехватка лекарств в период обострения сезонных заболеваний, но в этом году дефицит увеличился. А реформа, вступившая в силу 1 января, только ухудшила ситуацию.

Ухудшилось и общее выполнение заказов производителями по разным причинам: не хватает сырья, малые возможности получения прибыли на латвийском рынке.

Как решить проблему? Создавать государственный резерв лекарств на несколько месяцев, а также пересмотреть те моменты реформы, которые уже сейчас свидетельствуют о проблемах в поставках и доступности медикаментов для пациентов.