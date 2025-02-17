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Смелые нелатыши почти не боятся России; латыши видят на Востоке главную угрозу – исследование 8

Наша Латвия
Дата публикации: 17.02.2025
BB.LV
Смелые нелатыши почти не боятся России; латыши видят на Востоке главную угрозу – исследование

Большинство – 71% – жителей Латвии считают Россию главным угрозой безопасности Европы, свидетельствует исследование "Радар безопасности 2025" Фонда Фридриха Эберта.

Впрочем, это средняя температура по больнице. Если отдельно взять и опросить жителей Латвии, говорящих и думающих по-русски, то Россию угрозой считают лишь 8% опрошенных.

Аналогично противоположные оценки видны и в отношении США – их угрозой для Европы называют 28% всех жителей Латвии, тогда как среди русскоязычных – 52%.

Из других удивительных цифр: 74% латвийцев уверены, что страна не сможет защитить себя в случае войны.

Очевидно, об этом исследовании был заранее проинформирован президент ЛР Э.Ринкевич, который вчера неожиданно вышел с призывом повышать военные расходы, консолидировать общество и искать мудрое правительство.

Пройдемся далее по цифрам. Только 48% опрошенных поддерживают принцип "моя страна – в первую очередь", что является самым низким показателем среди 14 стран ОБСЕ.

Больше половины, или 53% жителей Латвии считают, что ЕС уязвим без поддержки США. В то же время 70% латвийцев хотели бы меньшей зависимости от США. Латвийцы не считают расширение НАТО и ЕС на восток угрозой, в отличие от многих других стран.

Если верить опросу Фонда Фридриха Эберта, большинство жителей Латвии поддерживает увеличение военных расходов, но при этом обеспокоены недостатком средств для социального равенства. Они не видят связи между военным и социальным бюджетом?

Велико в Латвии желание отобрать и поделить – 48% опрошенных поддерживают налог на богатых для покрытия военных расходов.

Отметим, что не только в Латвии, но и в других странах ЕС Россию считают главной угрозой. При этом в США главным противником считают Китай.

Исследование представлено на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе.

#латвия-россия
4
96

Комментарии (8)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го февраля

    из #ГосАкт #СССР за январь 2025 Специальный Военно-Политический Орган СССР от имени Союза ССР известил  и уведомил Соединённые Штаты (U.S.) о том, что остров Гренландия (Grulanda)  с 1493 года признан европейскими монархиями как принадлежащий Великому Князю Московскому Ивану III, отражающийся на балансе родственной Российской Империи  Датской Монархии, как принадлежащий Союзу ССР как продолжателю Русского Царства  и Государя, Царя и Великого Князя всея Руси (1472), вследствие чего стоимость  американских притязаний на Гренландию может превысить стоимость квоты США  в мировых деньгах и будет требовать от Президента США загладить вину перед Союзом  ССР за покушение на собственность Союза ССР, Русского Царства, Государя, Царя  и Великого Князя всея Руси (1472), чтобы Народ США по вине американской корпорации  не лишился прав на квоту в мировых деньгах и не отвечал за вред и ущерб, причинённый  суверенным правам и законным интересам Союза ССР и Царя Царей, который будет  подлежать урегулированию и компенсации на балансе Комплексной экспедиции АН СССР  в США или будет вменяться в долг Соединённым Штатам (U.S.) по русско-советским  требованиям

    6
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го февраля

    Избранный в 2024 году Президент США Дональд Трамп не обратился как кандидат к военным властям СССР с Обращением за квотой США в мировых деньгах, вследствие чего его титулы, права, статус и полномочия истекают через 180 дней с даты вступления в должность, если Конгресс и Верховный суд США через Федеральных Маршалов не обратятся через Британскую Корону к Союзу ССР с Обращением за квотой США в мировых деньгах, то американская корпорация как Соединённые Штаты и её исполнительные органы подлежат признанию просроченными и безнадёжными банкротами, чьи действия и бездействия не порождают никаких долгов и обязательств для Народа США и Республики США, которые регрессом переходят на Римского Понтифика, Общество Иисуса, Царя Иудейского, Синедрион и его народ по всему миру без права списания и прощения священных долгов перед Спасителем, Царём Царей и Свободнорождёнными как Сынами Неба, как Отроками Божьими, рождёнными в Союзе ССР. Исходя из источников возникновения и существования Республики США (USA) и американской уставной юрисдикции под управлением Коммерческого Корпоративного Правительства США (U.S.), существование законных властей и исполнительных органов управления в межреспубликанский период для США возможно только как для находящихся в составе Комплексной экспедиции АН СССР в Республике США как учитывающей русско-советские права в Северо-американских Соединённых Штатах, когда в составе заморских владений и территорий Союза ССР включены русско- российские права на Аляску, Алеутские острова и на территории на Североамериканском континенте, с 2010 года действующей как держатель ликвидационного и передаточного баланса Советского внешнеэкономического консорциума и Американского торгового консорциума от 21 марта 1989 года, и реализующей Соглашение между СССР и США об обменах в области культуры, техники, науки и образования, подписанное 27 января 1958 года, Советско-американское Соглашение о научном и техническом сотрудничестве между Академией Наук СССР и НАСА (1971), Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединённых Штатов Америки о сотрудничестве в области науки и техники (1972), Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединённых Штатов Америки об учреждении культурно-информационных центров

    4
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го февраля

    из #ГосАкт #СССР за январь 2025 Лицо, замещающее Президента Российской Федерации, официально объявило, что Президент Российской Федерации готов к диалогу с новой американской администрацией, после чего Президент США встал перед выбором: заявить в интересах Союза ССР (SU) о невозможности ведения переговоров с изменниками и предателями своей Родины и свидетельствовать об американском отказе от контактов с государственными и военными преступниками, перешедшими на сторону врага из СССР как сбежавшими (перешедшими) на службу в иностранное государство, не входящее в состав стран Антигитлеровской коалиции (1941) (2021), или же признать и подтвердить, что корпорация U.S. является союзником российской уставной юрисдикции, ведущих войну против Союза ССР как пособников Германского Рейха под командованием и управлением Общества Иисуса через Верховного Инквизитора Римско-Католической Церкви, Ордена Рыцарей Папского Престола или «SS», с 1945 года продолжающих свою деятельность на территории Вашингтона, Округа Колумбия, США, как Центрального Разведывательного Управления (ЦРУ, CIA) и его Директора, а также Нового (1534) и Резервного Иерусалимского Храмов (1806) в Лондоне и в США. Военные власти СССР подтверждают о том, что окончился переходный период 5 лет с момента банкротства в 2017 году Соединённых Штатов (U.S.) к Республике США (USA), ликвидации американской корпорации как станового банкрота в 2024 году, чьи долги через Президента США, Вице-Президента и Генерального Директора США к Республике США (USA) и к Союзу ССР не переходят, а вменяются без права на протест в дебет и в священный долг Общества Иисуса, Римского Понтифика, Римской Курии, Римских Князей, Короля Шотландии и Пресвитерианской шотландской церкви, а также к КНР - как управляющейся Орденом Иисуса, которые через 72 часа - 22 января 2025 года становятся их долгами и обязательствами, при этом корпоративный баланс и отчётность американской корпорации, сдававшиеся Британской Короне, подлежат с 2025 года сдаче Специальному Военно-Политическому Органу СССР и вручению с баланса на баланс Академии Наук СССР

    3
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го февраля

    США хотят вывести войска из Прибалтики avia.pro/news/ssha-hotyat-vyvesti-voyska-iz-pribaltiki

    17
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го февраля

    Доклад АН СС СР специальный выпуск ГосАкт СС СР за январь 2025 года No 002.810.643.71 от 10 февраля 2025 года bastyon.com/greatussr

    3
    1
  • MiU
    Made in USSR
    17-го февраля

    На картинке к статье автомат в лапах медвядя поставлен на предохранитель, ежели чо.

    10
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го февраля

    Очередная ложь от ВВ. Не надоело?

    86
    1
  • Д
    Дед
    17-го февраля

    Для русских жителей Латвии, Россия не угроза , а надежда на демократию и справедливость. Только Россия способна защитить 40% жителей Латвии и необязательно военном путем. Есть надежда, что Путин обратит внимание Трампа на переговорах и Трамп призовет Латвию к равноправию, демократии и соблюдению прав человека

    131
    4
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