Впрочем, это средняя температура по больнице. Если отдельно взять и опросить жителей Латвии, говорящих и думающих по-русски, то Россию угрозой считают лишь 8% опрошенных.

Аналогично противоположные оценки видны и в отношении США – их угрозой для Европы называют 28% всех жителей Латвии, тогда как среди русскоязычных – 52%.

Из других удивительных цифр: 74% латвийцев уверены, что страна не сможет защитить себя в случае войны.

Очевидно, об этом исследовании был заранее проинформирован президент ЛР Э.Ринкевич, который вчера неожиданно вышел с призывом повышать военные расходы, консолидировать общество и искать мудрое правительство.

Пройдемся далее по цифрам. Только 48% опрошенных поддерживают принцип "моя страна – в первую очередь", что является самым низким показателем среди 14 стран ОБСЕ.

Больше половины, или 53% жителей Латвии считают, что ЕС уязвим без поддержки США. В то же время 70% латвийцев хотели бы меньшей зависимости от США. Латвийцы не считают расширение НАТО и ЕС на восток угрозой, в отличие от многих других стран.

Если верить опросу Фонда Фридриха Эберта, большинство жителей Латвии поддерживает увеличение военных расходов, но при этом обеспокоены недостатком средств для социального равенства. Они не видят связи между военным и социальным бюджетом?

Велико в Латвии желание отобрать и поделить – 48% опрошенных поддерживают налог на богатых для покрытия военных расходов.

Отметим, что не только в Латвии, но и в других странах ЕС Россию считают главной угрозой. При этом в США главным противником считают Китай.

Исследование представлено на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе.