Пассажирам поездов перекроют все выходы на Привокзальную площадь Риги

Отправление поезда по европейской колее сильно откладывается, но латвийские министры вроде договорились, что южную часть Центрального вокзала в Риге "доведут до ума" и хотя бы логически завершат строительные работы.

При этом Рижская дума на два года, до 31 декабря 2026–го продлит договор, который истек 31 декабря 2024 года, с "БеРеРикс" о строительных ограничениях на рижских улицах.

Ждут трамвая

Юридически коллизия простого обывателя мало волнует. А вот когда вокруг Центрального рынка откроют движение трамваев, этот вопрос беспокоит куда больше. Представитель "БеРеРикс" Андис Бинде пояснил корреспонденту bb.lv, что трамваи должны начать курсировать вокруг рынка уже летом этого года. Во что верится с трудом, но так было сказано.

Договор о строительстве железнодорожного моста над набережной заканчивается в этом году 30 июня. И к этому времени и улица Ластадияс (Маскавас), и набережная Генерала Радзиня должны быть приведены в порядок, а строительная техника с них убрана.

Что в конечном итоге должно произойти с железнодорожной насыпью, она будет срыта и заменена на эстакаду, как ранее планировалось, или, отметив свое 150–летие, все же останется? "Никаких решений на сей счет на данный момент нет", — пояснил г–н Линде.

Со стороны Министерства сообщения должны быть устроены входы в вокзал. И как только будет завершено строительство станционных сооружений со стороны Министерства, чтобы можно было обслуживать пассажиров, то все движение поездов будет перенаправлено по "южной стороне" Центрального вокзала. А "северная сторона", та, которая выходит к Привокзальной площади и "Ориго" — должна быть закрыта, пояснил Андис Линде.

Два поезда у одного перрона

По словам представителя "БеРеРикс", поезда со стороны Елгавы и Юрмалы будут переезжать "старый" ныне действующей железнодорожный мост, заезжать на новопостроенную эстакаду вдоль автовокзала и по ней доезжать до новой построенной "южной части" вокзала.

Со стороны станций Земитаны и Яняварты поезда также после ул. Лачплеша будут переезжать на "южную часть".

Как пояснил г–н Линде, по проекту "южная часть" вокзала будет иметь шесть путей с двумя полновесными двухсторонними перронами, и одним односторонним перроном. При этом, по словам г–на Линде, планируется, что можно будет принимать сразу два поезда с одной стороны перрона (так принято, например, на многих крупных станциях Германии), это означает что одновременно у платформ смогут находиться десять поездов.

Высота перронов на "южной стороне" будет, по словам г–н Линде, — "новой". Иными словами, из всех поездов на Центральном вокзале пассажиры смогут садиться и выходить из поездов на повышенные перроны.

Великий переход под рельсами

Но все это к "Рейл Балтика" как таковой имеет мало отношения. Так как прибывать и отправляться от перронов "южной стороны" вокзала будут ныне существующие поезда пятифутовой колеи (1524 мм), а отнюдь не стефенсоновской (1435 мм). Г–н Линде подтвердил, что по проекту все пути "южной стороны" будут ширококолейными и обслуживать они станут поезда Vivi.

А как люди, выйдя из поездов на "южной стороне" вокзала, смогут попасть на Привокзальную площадь, если вся "северная сторона" будет закрыта?

Увы, г–н Линде ответил, что пассажирам придется выходить через южную сторону и дальше или по ул. Дзирнаву, или по ул. Эм. Беньяминь (Гоголя) проходить под железной дорогой, чтобы выйти на Привокзальную площадь.

И на первом этапе ни А, ни В, ни С туннели под железнодорожным полотном не будут доступны для публики, которая сейчас привыкла по пути закупаться в магазинах и ларьках и потом быстро бежать через тоннели на свою электричку. Хотя проектировщики еще надеются найти более оптимальное решение.

Представитель "БеРеРикс" пояснил, что технически весь вокзал, со всеми тупиками, проходам и переходами, подрядчик способен завершить не ранее чем к 2030 году. И то если на это будет выделено финансирование. В данный момент на все это средства никто не выделил.

А пока лишь к осени министры должны решить, куда на первом этапе тянуть стефенсоновскую колею "Рейл Балтики" — к Центральному вокзалу или все же к аэропорту Рига.